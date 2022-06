La estrella de TikTok e 'influencer' Cooper Noriega murió solo unas horas después de haber compartido en redes sociales una publicación sobre fallecer cuando se es joven, informó el portal de noticias de famosos 'TMZ'.

Un transeúnte llamó al 911 para dar el aviso de que había visto a Cooper inconsciente en el estacionamiento de un centro comercial en las afueras de Los Ángeles . Los servicios médicos llegaron poco después, pero no pudieron revivir al chico, aseguran fuentes policiales.

El joven no estaba dentro de un vehículo y no había signos de violencia, por lo que se descarta que pudiera haber sido golpeado. En estos momentos no se investiga a ningún sospechoso y se realizará una autopsia.

Apenas unas horas antes de que Cooper muriera, publicó una imagen de sí mismo en la cama en TikTok con este texto: "¿Quién más está pensando que va a morir?"



El tiktoker e influencer tenía problemas de salud mental y adicción a las drogas, unos problemas de los que había hablado abiertamente. En este sentido, el pasado 5 de junio publicó en TikTok que estaba creando un grupo para hablar de sus experiencias con la salud mental en la plataforma Discord.

En aquel vídeo, Noriega aseguró que estaba creando esta plataforma de ayuda "estrictamente para la salud mental porque lo mucho que os quiero" y quería que "no estéis solos y que os sintáis seguros".



Cooper tiene 1,77 millones de seguidores en esta plataforma y también una gran cantidad de seguidores en Instagram.

