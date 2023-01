TikTok: ¿Medio Metro ya tiene reemplazo? Difunden video con supuesto sustituto

Hace unos días el animador de Sonido Pirata, Julián Ramírez, dio a conocer que Medio Metro trabajaría por su cuenta tras la fama que alcanzó por sus pasos de baile en la plataforma de TikTok.

“Ya no vamos a trabajar juntos pero va a ser por cuestión de él, no mía. Que le vaya muy bien y le deseo mucho éxito en la vida”, dijo Julián en un comunicado.

El animador también aclaró que las personas que tenían contrato con ellos, ya no los iban a ver juntos. No obstante no habló de un posible reemplazo.

Pese a esto, los usuarios le dieron palabras de apoyo y comentaron que él también es una persona con mucho talento “tú eres grande pirata estamos contigo”.

Aunque parecería que ahí terminaron los shows, empezó a circular un video con el supuesto sustituto de Medio Metro.

Se trata de un hombre de estatura baja o con enanismo que porta un disfraz del Chavo del 8, personaje del actor y comediante Roberto Gómez Bolaños.

En la cuenta de @richardtvoficial hay varios videos publicados con el “nuevo Medio Metro”. El video más popular tiene más de ocho millones de vistas y en éste también se observa a Julián Ramírez.



¿Quién es Medio Metro?

Hace unos meses, la cuenta de TikTok @dextertvsonidero dio a conocer el personaje de Medio Metro.



El hombre se hizo viral por su peculiar forma de bailar, así como por sus características físicas que le dieron ese nombre.

El 12 de noviembre del 2022, se publicó el video titulado “El Medio Metro y El Paso De La Chaquetita” que alcanzó más de 40 millones de vistas.

Con el tiempo, José Eduardo Rodriguez, que es su nombre real, logró popularizarse en redes sociales y actualmente buscará suerte sin el Sonido Pirata.

ayef