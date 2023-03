“Ya es oficial! Hasta nunca SEP”, dijo la maestra Diana Clarissa de Culiacán, Sinaloa, luego de que tomó la decisión de renunciar tras ocho años de ser docente.

A través de un TikTok contó que se inició en la docencia por amor a los niños, sin embargo hace poco tomó un permiso de seis meses para pensar y meditar sobre su situación: “ tenía todavía la esperanza de volver en algún momento por el amor al amarte”.

La maestra contó que, tras renunciar, preguntó que si después de renunciar le correspondía alguna indemnización o finiquito por los ocho años de servicio a lo que le habrían respondido que no.

“Me dijeron que no me tocaba absolutamente nada, que si ocupaba dinero o algo que fuera a la afore a pedir mi indemnización por desempleo. Ni las gracias me dieron, literalmente”, contó en el mismo video.



La maestra exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a pagar salarios dignos a los maestros, motivo por el cual ella renunció.

“Yo sólo quiero exhortar a la SEP, si llega a ellos este video, que pague salarios dignos a sus maestros”, indicó la mujer.



“Hasta nunca Secretaría de Educación Pública”

En una publicación de Facebook, la docente Diana Clarissa anunció su renuncia a la SEP, lo que calificó como “la mejor decisión”.

Y reiteró su petición de que le paguen salarios dignos a los docentes.

La publicación generó distintos comentarios de usuarios de Facebook. Mientras que algunos la criticaron por falta de vocación, otros apoyaron su decisión de pedir salario digno.

“Bueno, hay muchas personas que ganan lo mismo que tú ganabas, sin las vacaciones y sin ser horario de 6 hrs de lunes a viernes. Obviamente también hay quien gane más $$ pero ahí es donde está entonces la “vocación” … ganar más dinero, o trabajar en lo que amo… esa sería la pregunta”, escribió una de las usuarias.

Mientras que otra persona comento: “Yo creo que todos los que somos docentes queremos hacer eso! Independientemente si tienes vocación o no, es una miseria lo que nos pagan!!! Tenemos que tener otras fuentes de ingresos, es una lástima, a veces la escuela te consume el tiempo que puedes emplear en otro lado ganando un sueldo digno”.

