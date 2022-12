TikTok exhibe insulto de James Cameron a fans tras abucheos por negarse a firmar autógrafos

El director James Cameron, quien estrenó su más reciente película "Avatar 2: The Way of Water" fue tema de polémica, pues en un video que circula en redes sociales se aprecia el momento en que hace una seña obscena a sus fanáticos, luego de recibir abucheos por negarse a firmar autógrafos.

Por medio de TikTok, el usuario @uncrazed difundió la grabación donde se ve al director salir apresuradamente de un lugar, evadiendo a sus fanáticos que lo esperaban para un autógrafo.

Sin embargo, al rechazar a los fans estos lo abuchearon, hecho que molestó a Cameron y les hizo una seña obscena desde el automóvil en el que se subió.

