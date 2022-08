TikTok: Chilango presume a su singular amigo, un cacomixtle

En la Ciudad de México habita toda clase de fauna urbana y cuando decimos toda clase nos referimos efectivamente a todos los bichos raros que te has topado en el Metro, en la escuela, en los tamales y demás, pero no piensen en sus vecinos. No, por favor.

Nos referimos a esos animales con los que compartimos la Ciudad. Quizá es más común pensar en los perros, gatos o palomas, pero hay otros que siempre han estado aquí y que poco a poco están reconquistando su espacio, es decir los cacomixtles.

Aunque algunos pudieran pensar que es algo reciente, la presencia de los cacomixtles data de la época prehispánica, según Horacio Bárcenas, experto de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

"Los cacomixtles son una especie nativa que convivió con nuestros antepasados prehispánicos. En casas en México están empezando a haber más cacomixtles. No son tlacuaches, no son gatos y no son mapaches. Son unos mamíferos pequeños con cola anillada y una cara delgada, como de gato", señala.

La presencia de los cacomixtles se ha dado sobre todo en la zona Sur de la CDMX, sobre todo en Tlalpan y Xochimilco. Y según el cientifíco de la UNAM sí se ha observado que el crecimiento de la población de cacomixtles de la Ciudad de México se ha concentrado en el sur de la urbe.

¿Qué hacer si veo un cacomixtle?

Existe una página web na página llamada Naturalista, de la Conabio (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). En esta página, la gente marca en un mapa dónde ha visto cacomixtles, y es interesante que se ha enfocado principalmente en el sur de la ciudad. Sí hay reportes de cacomixtles en el centro de la ciudad, pero muchos más al sur.

Lo más importante es dejar claro que nadie debe lastimar a los cacomixtles.

Video: Un cacomixtle va a casa de un humano todos los días

Una de esas personas que ha visto y hasta convivido con los cacomixtles fue un usuario de TikTok que grabó al animalito, que acude a su casa por comida cada noche.

En las imágenes se ve al cacomixtle un poco temeroso, pero en espera de comida. Ya hasta le dicen "Caqui"