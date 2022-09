Aunque TikTok es conocido por sus bailes y humor sencillo, también hay quienes se obsesionan con los libros. Varios usuarios están buscando la solución a un enigma que data de 1934 y que sólo ha sido resuelto por cuatro personas en más de 80 años. A través de videos cortos, los tiktokers muestran sus métodos y teorías sobre "el puzzle literario más complicado jamás escrito".

¿Qué es El enigma de Caín?

Se trata de un acertijo de asesinato y misterio publicado por primera vez en el Reino Unido bajo el título de Cain's Jawbone. La traducción literal sería 'la mandíbula de Caín', lo que alude al arma asesina descrita en la historia bíblica de Caín y Abel.

Su autor fue el traductor y poeta Edward Powys Mathers —fallecido en 1939— quien escribía bajo el seudónimo de "Torquemada". De hecho, El enigma de Caín forma parte de su libro The Torquemada Puzzle Book, una compilación de acrósticos, crucigramas, anagramas, problemas y pasatiempos verbales.

El puzzle se conforma de una historia escrita en 100 páginas, las cuales se hallan en orden equivocado. Para resolverlo, los lectores deben cortarlas y acomodarlas a fin de determinar los nombres de las víctimas y de los asesinos en la historia. Las combinaciones posibles superan los millones; además, todo se complica por las abundantes referencias, bromas y juegos de palabras.

"Advertimos que este acertijo presenta una enorme dificultad y no es apto para cardiacos", se lee en la introducción de la edición española.

¿Qué dicen los tiktokers sobre El enigma de Caín?

Los usuarios de TikTok que se han animado a buscar la solución del puzzle declaran que ha consumido sus vidas.

"Por eso no me despierto para ir a clase", "este enigma me está superando" e "intentas resolver un libro de asesinatos porque resolver tus propios problemas no es una opción", son algunos de los comentarios en dicha red social. Además, han advertido acerca de la complejidad del vocabulario con que está escrito.

Asimismo, en algunos videos se aprecian paredes tapizadas por las páginas del libro, llenas de anotaciones y unidas por hilos. También hay quienes han recurrido a diccionarios antiguos, mientras que otros han digitalizado el texto y unos más han consultado material complementario para su investigación.



¿Quiénes han resuelto El enigma de Caín?

En 1934, año de la publicación original de El enigma de Caín, se ofreció una recompensa "al primer lector capaz de reordenar las páginas" y de proporcionar "un recuento de las 6 personas asesinadas y el nombre completo de sus asesinos".

Sorprendentemente no fue uno, sino dos los lectores que lo lograron: el señor S. Sydney-Turner y la señora W. S. Kennedy. Sus nombres fueron revelados en marzo de 1935 por el periódico británico The Observer y cada uno recibió 25 libras esterlinas. Después... La solución quedó en el olvido.

Tras más de 80 años, Patrick Wildburg, miembro de la organización caritativa británica Laurence Sterne Trust, recibió una copia de The Torquemada Puzzle Book y se embarcó en una aventura por hallar la respuesta.

Copió toda la novela palabra por palabra; también tomó nota de cada referencia literaria que pudo encontrar. Luego, buscó ejemplares de El enigma de Caín en bibliotecas públicas para ver si alguno tenía una anotación que lo ayudara.

El trabajo duro rindió frutos, Wildburg dio con la respuesta y llevó el libro a la editorial Unbound con sede en el Reino Unido, que lo publicó en 2019 con hojas impresas a una sola cara, para facilitar el recorte. De nuevo se ofreció una recompensa: mil libras a quien diera con la respuesta en menos de un año.

La editorial advirtió que el concurso no era apto "para los débiles de corazón", y calificó al acertijo como "extremadamente difícil".



Quien lo resolvió por cuarta vez fue John Finnemore, un escritor y comediante británico. En una entrevista para el diario británico The Guardian, Finnemore explicó que había gozado de mucho tiempo libre, pues durante la cuarentena por Covid-19, aburrido y sin nada que hacer, se dedicó a resolver el enigma.

"La primera vez lo observé y pensé: 'esto me supera por mucho'. Mi única oportunidad para resolverlo llegaría si, por alguna extraña razón, me encontrara encerrado en mi casa durante varios meses, sin un lugar a donde ir ni amigos a quienes visitar. Lamentablemente, el universo me escuchó", dijo.

Wildgust y Finnemore acordaron mantener la solución como "un secreto celosamente guardado, a fin de que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando del acertijo". Por su parte, la organización Laurence Sterne Trust prometió corroborar si cualquier respuesta futura es correcta.

