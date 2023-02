TikTok: Abuelita elige look para su funeral y se asegura de no hacer el "ridículo"

En su auge, TikTok fue una red social con mayor presencia de adolescentes y jóvenes, pero en la actualidad la plataforma no discrimina edades y son muchos los adultos mayores que eligen abrirse una cuenta para compartir su cotidianidad. Así es el caso de la abuela Grandma Droniak.



La mujer mayor es una tiktoker muy popular en la plataforma y cuenta con más de 7.2 millones de seguidores. Por su parte, en Instagram, la abuela acumula más de 782 mil fans que siguen sus insólitos y alegres historias audiovisuales. “Hola, soy una celebridad y una abuelita de 92 años”, reza su descripción de perfil.

A través de sus divertidos videos, la abuela enseña trucos; hace challenges y coreografías; cuenta breves historias de su vida; da consejos de vida e interactúa siempre con sus seguidores. “No quiero morir todavía, pero es bueno estar preparada”, fue lo que dijo en una de sus últimas publicaciones.

Droniak no quiere estar “fea” para su funeral, entonces se puso manos a la obra y eligió el look que quiere que le pongan en caso de su fallecimiento. “Este es mi outfit. Wow, luce genial. ¿Qué opinan?”, fue lo que preguntó la mujer de 92 años a su audiencia. Los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer.



“Me voy a asegurar que la vistan así, abue”, “Espero que no te mueras, te amo mucho”, “Le sienta genial, está preciosa” y “Señora, la quiero muchísimo”, fueron algunos de los más de 42 mil comentarios que recibió. Además, en el video que juntó más de 20 millones de reproducciones, la mujer también recalcó: “Miren lo lindo que se ven los aros”.

En otro de sus videos acerca de su muerte, Droniak expresó: “Estás son las reglas de mi funeral. Llorá, pero no mucho, no quedes como un tonto. Bertha no está invitada, no la dejen entrar. Emborráchense después ¡Tómense un shot por mí!”. Algo que, sin dudas, causó las risas de los internautas que la celebraron con más comentarios de amor.