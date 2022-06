Tik Tok. Jorge, el jardinero de Zapopan que construye casas en los árboles y vive en ellas

Jorge es un jardinero en Zapopan que hizo de los árboles, no sólo su fuente de trabajo, sino también su hogar, ya que se las ingenió para construir varias casas en sus copas y otro de sus proyectos es una casa subterránea que ya empezó a excavar ¡debajo de un camellón!

En la red social de Tik Tok, un usuario compartió varios videos mostrando las “mansiones” que construyó en los árboles Jorge, el jardinero de la colonia.

“El inge Jorge”, como le dice Daniel (quien se encargó de dar a conocer la historia en Tik Tok) señaló que lleva alrededor de cuatro años construyendo casas en árboles.

Actualmente tiene cuatro, más la subterránea (debajo de un camellón) que está en proceso y en la que espera tenga ¡una alberca!

Jorge contó que una de sus casas fue destruida por un vecino que se quejó, pero en el resto de las ‘casitas del árbol’, los vecinos no le dicen nada, lo ubican porque desde pequeño ha vivido en la colonia.

¿Cómo las construye?

Jorge contó que usa la hojarasca y ramas de los trabajos que hace como jardinero para dar forma a sus casas. Las estructuras de los árboles las va moldeando en forma de ventanas, paredes, escaleras. Además, usa algunas tarimas y tierra para hacer sus pisos. Incluso, las casitas tienen electricidad.

Si bien, las casitas no están reguladas, dice que para él son espacios públicos que está dispuesto a compartir con quien lo visite y hacerlas atractivo turístico.

Reacciones en redes

Mientras, miles de usuarios han reaccionado a la serie de videos. La mayoría mostró su admiración por el ingenio de Jorge y también preocupación, ya que al hacerse pública su historia, temen que las autoridades lleguen a intervenir.

“Creo que no hiciste lo correcto, lo expusiste y lo van a sacar muy mal”, escribió en un comentario un usuario.



Otros comentarios fueron:

“Que chingon orgullo ser del vigía, y tener esta casa en la esquina de dónde vivo viva el vigía y está haciendo otra dos casa más en diferentes partes”.

“Creo que voy a ser vecina de Jorge... Me encanta Jalisco total !!”.



“Gente respeten la manera de vivir de jorge por lo visto él no se mete con nadie es muy bonito ver su manera de vivir”.



“En vez de pensar que está mal su manera de vivir , mi yo interior me dice, necesitas una casa así”.

“Este hombre es muuucho más que jardinero! ¡Es una eminencia ancestral! Que nos enseñe a construir nuestras casas como él, que de tutorial en YouTube…”.

Por último, Daniel se ha encargado de grabar a Jorge respondiendo algunas preguntas como "¿Existe riesgo de derrumbe?" o "¿Cómo le hace para que no se meta el agua en tiempo de lluvia?".

Lee también: Director del CIDE cometió plagio en texto académico

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rdmd