Thalía sorprende en redes al recrear a su costeñita "Marimar" con vestido original

'Marimar' es una de las telenovelas más emblemáticas en México y Latinoamérica. Desde su estreno, en 1994, Thalía se ganó el corazón de la audiencia latina gracias a la historia de amor y venganza entre Marimar y Sergio Santibáñez.

Ahora, casi 30 años después, la cantante y actriz tocó las fibras de sus seguidores al contarles que había encontrado el vestido original que usó en la producción en esa época, e incluso recreó nuevamente algunas escenas de la novela.



"En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro, con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi costeñita ideal, es decir, una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos", escribió Thalía en la publicación en su cuenta de Instagram, donde muestra el paso a paso para recrear a su icónica 'Marimar'.

Detalles como el volumen en el cabello, el atuendo, el mar y las emblemáticas poses de la actriz generaron toda clase de sentimientos para sus seguidores, quienes inundaron las fotos y el video con comentarios llenos de amor para la cantante.



Thalía ya tiene casi 370 mil 'me gusta' en este video, además de que ya supera los 17 mil comentarios. Un fanático escribió: "OMG este momento me trajo tanta felicidad, no sabía que necesitaba este momento, este fue el primer personaje que vi de ti, mi primera novela que vi. Thalia, reina, gracias por traernos nuevamente a la costeñita a nuestra María de Mar, amo a nuestra eterna Marimar".

Incluso, la canción actualmente es muy popular gracias a un 'trend' de TikTok e Instagram que se ha viralzado. Hace pocas semanas, Thalía reposteó un video en el que Eugenio Derbez se une a la tendencia y le hace una broma a Alessandra Rosaldo con la melodía de 'Marimar' de fondo.





rmlgv