Terremoto en Turquía: Mapa muestra cómo se propagaron las ondas sísmicas por Europa

El terremoto de magnitud 7.8 del pasado 6 de febrero, que sacudió a Turquía y Siria ha dejado un saldo hasta el momento de 11 mil 200 muertos, según los últimos informes.

El gobierno turco ha declarado tres meses de estado de emergencia en las 10 provincias afectadas el lunes.

En redes sociales, la usuaria @DrWendyRocks difundió un mapa donde se muestra cómo se propagaron las ondas sísmicas por Europa durante el terremoto.

De igual manera, en un segundo modelo se observan las ondas del terremoto de Turquía cruzando las estaciones sísmicas en América del Norte.

Here are the seismic waves crossing over seismic stations in Europe. https://t.co/NlPqjKobPJ pic.twitter.com/CyUgiUUJlK

— Wendy Bohon, PhD (@DrWendyRocks) February 6, 2023