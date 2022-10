Tenoch Huerta y Rihanna roban los reflectores en la premiere de Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever tuvo su premiere este jueves en el teatro Dolby de Los Ángeles, California, y en el evento se captó a diversas celebridades que lucieron sus atuendos de gala y disfrutaron de la nueva película de la exitosa saga de Marvel.

Entre ellos destaca Tenoch Huerta, quien últimamente ha dado de qué hablar en redes sociales por su interpretación de Namor en la cinta. El actor mexicano caminó sobre la alfombra roja —teñida en realidad de un color violeta, adecuado a la cinta— e incluso se fotografió junto a un asistente que portaba la vestimenta de su personaje.

"¿Sabes qué? Te ves incluso mejor que yo. ¡En serio!", se le escucha decir con efusión en un video publicado en Twitter por Marvel Entertainment.



They call him Namor. @TenochHuerta is here! #WakandaForever pic.twitter.com/ql7FKCHnJ5

— Marvel Entertainment (@Marvel) October 27, 2022