Super Bowl: Conoce la historia de Rihanna; ¿Aparecerán estos éxitos en el show de medio tiempo?

Rihanna se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl este domingo 12 de febrero, en una entrevista comentó que tratará de representar sus raíces y su trayectoria musical en 13 minutos.

Su presentación es considerada como la reaparición de la artista en los escenarios, pues no había dado un espectáculo desde hace aproximadamente siete años.

La empresaria fundadora de la marca de maquillaje “Fenty Beauty”, nació el 20 de febrero de 1988 en Barbados, que está situado en un archipiélago del mar Caribe.

Cuando era pequeña solía vender ropa en la calle, además enfrentaba los abusos domésticos por parte de su padre, Ronald Fenty, quien tenía problemas con el alcohol y las drogas.

Creció en una localidad humilde de Barbados, sin embargo, sus limitaciones económicas no la detuvieron para ser considerada como una de las famosas más influyentes.

Según la revista, Rolling Stone, Rihanna ocupa el puesto 68 de “Los 200 mejores cantantes de todos los tiempos".



¿Aparecerán estos éxitos en el Super Bowl?

Rihanna inició en el mundo de la música por una audición en la que cantó para el rapero Jay Z, al escucharla, supo que sería una gran artista.

Es así como en el 2005 lanza su primer álbum “Music of the Sun”, que debutó en el número diez en el Billboard 200 y recibió una certificación de oro por la Asociación de la industria discográfica de Estados Unidos (RIAA por sus siglas en inglés).

Aunque lo demás es historia, los fans esperan escuchar temas como:

1. Pon de Replay

Fue la canción que le dio fama a nivel internacional, la grabó en el 2005 y forma parte del álbum “Music of the Sun”.

2. Umbrella junto a Jay-Z

Es uno de los éxitos que ha marcado su carrera, gracias a esta canción obtuvo un premio Grammy a la mejor interpretación rapera melódica.

3. Hate That I Love You, junto a Ne-Yo

La melodía forma parte del álbum “Good Girl Gone Bad” de 2007 y hasta la fecha sigue escuchándose en distintas plataformas.

4. Disturbia

Se estrenó hace aproximadamente 13 años y al día de hoy tiene 226 millones de vistas en YouTube.

5. Russian Roulette

La melancólica melodía se estrenó en el 2009 y habla de cómo alguien debe salir adelante sin que tenga fuerzas en el momento “Dije que estoy aterrorizado pero no me voy”, dice una parte de la canción.

Otros éxitos musicales son: “What’s My Name?”, junto a Drake, “Love the Way You Lie”, “Only Girl”, “Diamonds”, “Stay”, “Love on the Brain”, por mencionar algunos.



Oye, pero cuánto himnos tiene Rihanna. Maigá. pic.twitter.com/TEsRUgwp1A — Paco Poch (@PacoPoch) February 9, 2023

Rihanna dice que la maternidad la impulsó a aceptar actuar en el Super Bowl

La estrella invitada este año para el espectáculo del descanso del Super Bowl, aseguró este jueves que fue la maternidad lo que le dio fuerzas para aceptar participar en un escenario tan "intimidante" como éste.

"Tenía tres meses de posparto y me preguntaba, ¿debería estar tomando decisiones como éstas ahora? Tal vez me arrepienta después", confesó la cantante en la conferencia de prensa con motivo de su participación en los eventos de la gran final del fútbol americano, que se celebrará este domingo en Glendale (Arizona, EE.UU.).

Pero fue precisamente la maternidad, dijo, lo que le dio la certeza de que era capaz de enfrentar un escenario tan grande como el del evento deportivo, y eso que lleva siete años sin actuar.

"Cuando te conviertes en madre, algo pasa que sientes que puedes hacer cualquier cosa; por mucho miedo que me diera, había algo estimulante en el reto que esto supone", contó la cantante de 34 años.

Rihanna también aseguró que era importante para ella mostrar en uno de los escenarios más importantes del mundo que una mujer negra de un país como Barbados podía llegar tan lejos.

"Represento a inmigrantes de mi país, a mujeres negras de todo el mundo, es importante que la gente vea que hay posibilidades y es un honor para mí ser parte del show este año", comentó.

En 2018 Rihanna rechazó el ofrecimiento de formar parte del espectáculo que hoy encabeza en apoyo a la comunidad afroamericana en solidaridad al jugador Colin Kaepernick de los 49ers de San Francisco.

El jugador fue vetado de su equipo en 2016 tras hacer una protesta por la injusticia racial y la brutalidad policial y en respuesta, varios artistas se negaron a ser parte del medio tiempo en los años posteriores.

Esta vez Rihanna ha aceptado y, según explicó, está muy concentrada en los ensayos para este espectáculo, además de reconocer que es muy estricta con los detalles.

"Soy muy mandona y puede ser irritante para los que están a mi alrededor", señaló la cantante, quien justificó esta forma de trabajar porque al final, si el espectáculo triunfa o fracasa, es su nombre el que lo encabeza.

El Super Bowl LVII de la NFL enfrentará a los Philadelphia Eagles y a los Kansas City Chiefs el próximo domingo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona (EE.UU.).

Además de la actuación principal de Rihanna en el descanso habrá otras antes de que comience el partido.

Así, la actriz y cantante Sheryl Lee Ralph interpretará "Lift Every Voice and Sing", Kenneth 'Babyface' Edmonds cantará "America the Beautiful" y finalmente el artista country Chris Stapleton se encargará de interpretar, como es costumbre, el himno nacional de Estados Unidos.

Rihanna tomará el relevo de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, que fueron los elegidos para el descanso del Super Bowl de 2022 en el que Los Angeles Rams se proclamaron campeones en su casa (el SoFi Stadium de Los Ángeles) al derrotar a los Cincinnati Bengals.

Con información de EFE

