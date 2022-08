Su novio le preparó una sorpresa con un desenlace que le rompió el corazón

Ser romántico es una cualidad que no a todos poseen y Alexandro fue la prueba. Él es un tiktoker que se volvió viral por prepararle una sorpresa a su novia, para luego causarle una profunda tristeza por lo que se encontró al final. Cuando ella llegó a su casa, la sorprendió con algo fuera de la común y la mujer no pudo ocultar su emoción porque su rostro la delató. Sin embargo, su idea de lo que sería una velada romántica, hacia la que caminó en pétalos de rosa, tuvo un desenlace aterrador.

Fue tanta la indignación de los usuarios de TikTok que el video de esta triste anécdota ya acumula más de 46 millones de reproducciones. Todo se publicó en la cuenta @alexandrovitch90, en medio de un video que evidencia los detalles que el tiktoker tuvo hacia su novia: le adornó toda la casa, le dio un ramo de flores y al final le destrozó el corazón.

En el clip, se observa que ella llegó a su casa y, desde el primer paso que dio, vio pétalos y globos en el suelo. La mujer se conmovió demasiado y se mostró bastante feliz con este regalo. Después, su novio la hizo cortar un cordón de inauguración para hacerle creer que entraría en un lugar especial. Luego, le dio un ramo de rosas rojas y después le dijo que se cubriera los ojos.

La llevó hacia lo que tenía en frente y le aseguró que alli podría ver su sorpresa: la cocina sucia, desorganizada y llena de platos usados. Ella abrió los ojos y se desilusionó completamente, ya que su pareja quería darle a entender que limpiara la suciedad que había en ese espacio de su casa. Su rostro se desencajó de inmediato y pasó de tener una enorme sonrisa a querer derramar algunas lágrimas.

Su reacción fue de enojo. La mujer le lanzó al hombre el ramo de flores que previamente le había dado y salió corriendo del ambiente bastante molesta y triste. A pesar de que muchos consideraron que fue una broma planeada porque ellos se dedican a hacer contenido de ese tipo, la mayoría enfureció contra el tiktoker por haber hecho sufrir a su novia de esa manera.

Lo critican por engañar a su novia

Los comentarios no faltaron, sobre todo los que criticaron el acto de esta persona que le hizo creer a su pareja que era un día especial y luego la devastó con su sorpresa. “Hay hombres que piensan que solo estamos para limpiar y cocinar. Me dio tristeza esa reacción de ella”; “Se pasó. Con los sentimientos no se juega”; “Ojalá que no te perdone y se busque uno que la valore de verdad”, fue lo que le contestaron algunas mujeres.

Otros usuarios se lo tomaron con un poco más de humor y algunos se sintieron seguros de que todo era actuado. “Y nunca más volvimos a saber de él”; “Se quedó soltero al partir de ese día y ella se quedó con el amigo”; “Una creativa forma de pedir el divorcio, felicitaciones, amigo”; “Dime que fue preparado y lo sabía, o dime cómo se llama su nueva pareja”, se burlaron otros tiktokeros.