“Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar”: profesora canta con alumnos en Chile; se viraliza en TikTok

Ante el abuso de bullying que aqueja a todo el mundo, Cami Leiva, una profesora de Chile, creó una canción para enseñar a sus estudiantes el respeto al cuerpo del otro.

Por medio de TikTok, la profesora chilena compartió el video, en donde canta en una clase junto con sus alumnos.

"Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar", "Si nada bueno que decir, la boca no debes abrir...", "Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar", son las frases que entona la maestra con sus alumnos.

Hasta el momento, el video cuenta con más de un millón de reproducciones, alrededor de 93 mil "likes" y cerca de mil 300 comentarios, felicitando a la profesora por su trabajo:

"Ojalá muchos colegios lo copiaran", Educación premium", "Adópteme maestra Miel", "Yo le mostré el video a mi hijo y le encantó, la canta a cada rato", "Más apoyo a este tipo de enseñanzas", "Más profes como usted", son algunos comentarios de internautas.

