La nueva canción de Shakira con Bizarrap, Music Sessions #53, que tiene múltiples referencias al futbolista y padre de sus hijos Gerard Piqué y su novia Clara Chía, ha desatado la creatividad de los usuarios quienes ha inundado las redes sociales.

El video del tema musical de Shakira ya alcanza 3.6 millones de vistas en YouTube y frases icónicas para internet.

Shakira había generado especulación entre sus seguidores por las estrofas que le dedicaría a Gerard Piqué. Más temprano subió una serie de historias a Instagram en las que se veía una de las estrofas de la canción sobrevolar una playa para anunciar el lanzamiento de su canción.

Lee también La loba salió; Shakira hace referencia a su canción del 2009 en nuevo tema

Misma técnica que aplicó con su canción “Monotonía”, otro dardo que le lanzó al futbolista del Barcelona y seleccionado español, Gerard Piqué. En aquella ocasión fue dejando pistas sobre el tema en sus redes sociales.

Pese a que el tema de la colombiana apenas suma una hora de dado a conocer, ya ha logrado que Shakira se posicione como Trending Topic en redes sociales. Frases como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” también han logrado posicionarse.



Shakira arrasó y no sólo hizo referencia a su expareja Gerard Piqué en la canción con Bizarrap, también señaló a Clara Chía.

En el tema de poco más de tres minutos de duración, la artista habla sobre “su remplazo”, la mujer de 22 años y el nombre de la publicista española.

Lee también Shakira y las referencias a Piqué y Clara Chía en su más reciente canción

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”.

*

*

*

*

*

*

YO SÓLO HAGO MÚSICA PERDÓN QUE TE SALPIQUE

ME DEJASTE DE VECINA A LA SUEGRA

CON LA PRENSA EN LA PUERTA Y LA DEUDA EN HACIENDA

TE CREÍSTE QUE ME HERISTA Y ME VOLVISTE MÁS DURA

LAS MUJERES YA NO LLORAN LAS MUJERES FACTURAN pic.twitter.com/WUFUg1VIXR

— Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023