Shakira lanza reto en TikTok de su canción con Bizarrap

Luego del éxito de Shakira y el DJ Bizarrap con el nuevo sencillo musical "Session #53", que tiene múltiples referencias al futbolista y padre de sus hijos Gerard Piqué y su novia Clara Chía, la cantante colombiana lanzó un reto en redes sociales con la canción.

Por medio de TikTok, la cantante difundió un video donde se aprecia realizar una coreografía de su tema musical.

En la grabación, de 18 segundos de duración, se observa a Shakira y a otras tres mujeres realizar movimientos conforme a la letra de la canción.

Hasta el momento, el video cuenta con 84.6 millones de reproducciones y más de 12 millones de "likes".



@shakira

Loving your creations! Found this one from @belladose and had to try it!

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap & Shakira