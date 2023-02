"Sé que es tarde ya...": Pasajeros arman la fiesta con ska en camión y se hace viral

De las cosas que los mexicanos se perdieran si vivieran en Suiza, dirían por ahí y prueba de ello es un video que se hizo viral en TikTok donde pasajeros y conductor cantan a todo pulmón temas de Gianluca e Inspector mientras esperan su turno para bajar en la caótica Ciudad de México.

Todo aquel que use el transporte público sabe que muchas veces puede ser incómodo viajar por ese medio y que las distancias largas lo hacen más agotador, aunado al tránsito cada vez más recalcitrante y que no siempre se tiene espacio para ir leyendo un libro para no sentir el tiempo y es por eso que momentos en los que se puede cantar con intensidad unen a los pasajeros.

"Sé que es tarde ya para pedir perdón...", se escucha corear a pasajeros y conductor, quienes dejaron lo mejor de sí mismos en mientras viajaban amontonados, pero felices.

Lee también Influencer Eva de Metal denuncia en redes a su marido por golpearla

El video, con una duración de casi tres minutos, se ha hecho viral en TikTok y ha encantado a casi 300 mil personas, quienes han dejado miles de comentarios.

En el clip se aprecia cómo incluso varios usuarios saltan mientras cantan la famosa canción de Inspector, "Sé que es tarde ya", pero también demostraron que tienen su lado romántico con "Historia entre tus dedos", canción noventera que todo Millenial ubica.

Lee también Terremoto Turquía: Conoce a los perritos rescatistas especialistas en búsqueda de víctimas

Y por si no fuera poco, un detalle dio mayor color al clip y el momento cuando se escucha la voz de un pasajero gritando el clásico "Bajaaaan", hecho que los internautas no dejaron pasar desapercibido. Sin duda fue una excelente forma de finalizar el día para los presentes.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

om