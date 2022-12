"Se murió Chayanne"; tiktoker juega broma a su mamá y la reacción es viral

En pleno Día de los Santos Inocentes, ha circulado por internet un peculiar video, en el que una tiktoker gasta una broma cruel a su mamá al decirle que el cantante Chayanne murió a los 54 años, y su reacción ya es viral.

Se trata de la usuaria stitchsh, quien se identifica en TikTok como Tania Hernández, y que causó un enorme dolor a su progenitora. Y es que en el video se observa a la mujer de casi 60 años sentada tranquila en un sillón, cuando la joven le dice: "no mames, mamá".

Ante las palabras de su hija, y luego de un silencio prolongado, la mujer entra en claro estado de preocupación, por lo que contesta repetidamente: "¿qué pasó?", hasta escuchar una mentira aterradora: "se murió el Chayanne a los 54 años".

Es entonces cuando la madre entra en negación absoluta, pues afirma que "no, el Chayanne es de mi edad", es decir, de 57 años, como corrobora su hija. Sin embargo, de acuerdo con el portal de Internet Movie Database, el artista nació el 28 de junio de 1968, por lo que, efectivamente, tendría una edad de 54 años.

"¿Por qué murió?", pregunta entonces la mujer, visiblemente consternada, a lo que la joven dice que "se accidentó en un avión".

Para este punto, la madre se lleva las manos al rostro, pues es víctima de un enorme sufrimiento, y grita: "no es cierto, no es cierto, hija, no puede ser posible", hasta que la tiktoker comienza a reir y su madre se da cuenta de que le están jugando una broma.



Tan dramática le ha parecido esta reacción a los internautas, que en la publicación de Tania Hernández abundan comentarios como: "ya la señora sentía que se iba con el Chayanne, hasta el aire le faltaba jaja"; "de todas las que he visto, ella es a la que le dolió más la noticia; se ganó un asiento VIP en su concierto", y "casi se muere, ¡pero la señora!".

Así como "Chayanne es la estabilidad emocional de todas las mamás de México"; "Chayanne: 'no manche, doñita, ¿cómo que somos de la misma edad?'" y "chale, creo que Chayanne sí es tu papá".

Fallece una celebridad, el nuevo trend de TikTok

Esta publicación viral es parte de un nuevo reto en TikTok, en el que los jóvenes asustan a sus madres al decirles que falleció su celebridad favorita, especialmente cuando se trata de un artista considerado como "papá de todos".

Fue en Estados Unidos donde inició esta tendencia, bajo el nombre de "Celebrity Death Prank", donde los jóvenes graban a sus madres mientras les dicen que murió algún actor o músico famoso, y que en México ha involucrado a cantantes como Chayanne y Luis Miguel.



Por ello, en la publicación original sobre Chayanne se puede hallar el siguiente comentario: "Al rato yo con mi hija, 'cómo se va a morir Bad Bunny, no puede morirse'”.

