¿Se le pasó la mano a Gomita? Los mejores memes del nuevo corte de cabello de Mario Bezares

La Casa de los Famosos México no solo es un espacio de tensiones y estrategias, sino también de momentos inesperados que arrancan risas a los televidentes.

Un ejemplo reciente de esto es el cambio de look de Mario Bezares, mejor conocido como 'Mayito', quien, confiando en las habilidades de Gomita, terminó con un corte de cabello que pocos esperaban.

El Cambio de Look de Mario Bezares Desata una Ola de Memes en La Casa de los Famosos México. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes del corte de Mario Bazares

Todo comenzó cuando Bezares, integrante del Cuarto Mar, solicitó un corte de cabello a Gomita, la autoproclamada estilista de los participantes.

Con la cuchilla número cinco en mano, Gomita se dispuso a realizar el trabajo. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y dejó al conductor de 65 años con un estilo bastante peculiar, conocido como "mordida de burro".

el mayito después de que gomita le cortara en pelo pic.twitter.com/kz4sf3xmeo — andi✿ (@hebersupporting) August 29, 2024

Entre risas y bromas, Arath de la Torre, otro de los participantes, comentó que Bezares parecía "perro corriente", mientras que la situación se complicaba aún más cuando la máquina de cortar cabello se quedó sin batería a mitad del proceso. Con la ayuda de Agustín, otro habitante, trataron de completar el corte en el baño, pero la máquina seguía sin funcionar correctamente, dejando a 'Mayito' con un look inacabado y bastante cómico.

TUZARON AL MAYITO! 😂



Tras pedirle a gomita que le ayudara a cortar el pelo se confundieron de número y se quedo sin pelo arriba de la oreja.



Y por si fuera poco, a minutos de iniciar su corte se le quedó sin batería la máquina#LaCasaDeLosFamosoMx2 pic.twitter.com/24PY4BuRxP — Sr. Estudiante (@SrEstudianteOF) August 28, 2024

JAJAJAJA MAYITO TIENE LA PEOR SUERTE PARA LOS CORTES DE CABELLO, LO DEJAN PELÓN Y LUEGO LA MAQUINA SE QUEDA SIN PILA A MEDIO CORTE #LaCasaDeLosFamosososMx2#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico #LCDLFMX pic.twitter.com/ABeKwtSuWO — MF✨ (@mfer_al) August 28, 2024

El peculiar estilo de Mario Bezares rápidamente se convirtió en tema de conversación en plataformas como X (antes conocida como Twitter) y TikTok, donde los memes y comentarios no tardaron en aparecer. Algunos usuarios insinuaron que el corte fue una venganza planificada por Gomita, mientras que otros se limitaban a reírse del incidente.

Ay Mayito con ese corte de pelo se parece a Kim Jon 😭😭😭 #LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/0PUrbaTejY — Vero Rams (@clarinaticavnzl) August 28, 2024

Mientras algunos seguidores del reality show no podían contener las carcajadas, otros se mostraron críticos con las habilidades de Gomita como estilista, acusándola de haber exagerado con el corte. No obstante, Bezares tomó la situación con humor, demostrando que no tiene problemas en reírse de sí mismo y de las situaciones inesperadas que surgen en La Casa de los Famosos México.

Pinche Gomita, convirtió a Mayito en

Kim Jong-Un el presidente de Corea del norte #lcdlfmx2#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ol41gN4LTZ — Fabi Ruchis (@FabianLavalle) August 29, 2024

