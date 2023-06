Salinas Pliego y el meme que convirtió en realidad: "Cuando sea millonario..."

Luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego ordenara dejar dormir a los perritos en las tiendas Elektra, ante la ola de calor, el dueño de Tv Azteca señaló que convirtió un meme en realidad.

Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas compartió un meme donde se ven a muchos lomitos disfrutar de la alberca de un balneario, donde se menciona la leyenda: “Cuando sea millonario no diré nada, pero habrá señales”.

Aunado a ello, el magnate difundió la imagen de los perritos durmiendo en la tienda departamental, haciendo alusión al meme mencionado.

Lee también Salinas Pliego "ordena" que lomitos duerman en tienda con aire acondicionado ante calor

“Cuando sea millonario no diré nada… pero habrá señales. El meme que convertí en realidad”, señaló.

Foto: Twitter

Salinas Pliego "ordena" a empleados que lomitos duerman en tienda

Recientemente, el dueño de Elektra aseguró que en sus negocios invita al personal a tratar bien a los perros y gatos.

Y es que con la ola de calor que prevaleció en México, los animales también eran víctimas del incremento de la temperatura atmosférica.

Lee también Raquel Bigorra recuerda a Talina Fernández en "La Casa de los Famosos" sin saber que murió

En la sucursal Elektra de Gómez Palacio, Durango, tres lomitos fueron captados al descansar sobre el piso de la tienda y disfrutando del aire acondicionado. Los clientes documentaron el suceso y llegó a los ojos del propio Salinas Pliego.

“¿Acaso hay algo que el Tío @RicardoBSalinas no haga bien? Como siempre dando el ejemplo”, refirió un usuario de Twitter que compartió la fotografía. A lo que el magnate no dudó en afirmar: “¡Ya les he dicho que es una orden tratar bien a los perros y gatos en todos mis negocios! Dicen ‘un dicho que dice más de ti lo qué haces, que lo que dices”.

Foto: Twitter

¿Cómo proteger del calor a los perros y gatos?

Desde el pasado 1 de junio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos emitió una alerta por la llegada de la tercera onda de calor a México con temperaturas de 29 hasta 31 grados Celsius.

Lee también Tim Hortons: ¿Cuál es la historia detrás de la famosa cafetería y cuándo llegó a México?

Las autoridades solicitaron a la población a tomar las medidas necesarias para cuidarse, sin dejar de lado a las mascotas.

Algunas de las acciones que se pueden llevar a cabo para proteger a perros y gatos ante la onda de calor son:

-Mantenerlos en lugares con sombra y ventilados.

-Evitar sacarlos a pasear durante las horas de mayor radiación solar.

-Proporcionales agua fresca.

-No dejar animales al interior de autos.

Con información de Fernanda Ortiz Hernández.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





aosr