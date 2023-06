Salinas Pliego se lanza contra diputada trans María Clemente: "ya no haga tanto escándalo"

Luego de que la diputada trans de Morena, María Clemente García, acusara al empresario Ricardo Salinas Pliego de mandarla al buró de crédito por no pagar 4 mil pesos por un PlayStation, el dueño de Elektra explicó paso por paso su situación y le pidió que "ya no haga tanto escándalo" y que “promulgue mejores leyes”.

Por medio de Twitter, la legisladora explicó cómo fue que se enriqueció el magnate al amparo del poder y recursos públicos.

“Es el un multimillonario, un multimillonario que si tu le dejas de pagar en Elektra mil pesos, te manda al buró de crédito y te quedas sin capacidad crediticia para la solvencia de tu familia”, comentó Clemente García.

Lee también Salinas Pliego "regaña" a sus empleados tras regalo del Día del Padre: "Quieren que yo haga todo"

Aunado a ello, detalló que ella compró un PlayStation cuando aún no era legisladora y que solo le faltaba pagar alrededor de 4 mil pesos. “Antes de ser diputada trabajaba en el trabajo sexual y como taxista de Didi y entopnces mi capacidad adquisitiva era muy poca y en algún momento compré una PlayStation, y dejé de pagarlo en algún momento, solo me faltaban 4 mil pesos, por 4 mil pesos Salinas Pliego me mandó al buró de crédito”, aseveró.

En tanto, demostró que dicho monto ya había sido pagado. “Ya pague, aquí traigo mi recibo, si quieren se los comparto y yo sigo en el buró de crédito; además de que le di a ganar un montón de intereses por el año que no pude pagar”.

"Este canijo me manda al buró de crédito, como a mucha gente pobre del país, pero él sí puede deber al pueblo 16 mil millones de impuestos. Ese es un claro ejemplo de la desigualdad”, añadió.}

Lee también TikTok: Lady Tepito explica por qué le gritó a familia de Lesly; "solo dicen lo que les conviene"

El día de ayer en conferencia de prensa con mis amigos de @oxfammexico y la ALIANZA POR LA DESIGUALDAD . Durante la conferencia ejemplifique como es que @RicardoBSalinas se enriqueció al amparo del poder y recursos públiocs, pero le debe dinero al Pueblo.#QueLosMásRicosPaguen pic.twitter.com/UR54Kk21qq — María Clemente García Moreno (@MARIACLEMENTEMX) June 13, 2023

7 puntos de Salinas Pliego a María Clemente para evitar el buró de crédito

Por su parte, el fundador de Grupo Salinas, dio sus puntos de vista ante el video de la legisladora.

“Usted dice que antes de trabajar de diputado trabajaba como sexo servidor y chofer de Didi y no tenía dinero, entonces para solucionar su situación fue y pidió un crédito para comprar un PlayStation (y relajarse entre una chamba y la otra) y no lo pudo pagar… Entonces, vamos a analizar esta situación juntos y le voy a dar mis puntos de vista objetivos”, inició respondiendo.

Así, el dueño de Tv Azteca compartió 7 puntos para que la diputada evitara el buró de crédito:

Lee también ¡Cínicos! Ladrones se burlan de dueño de auto que robaron… pero quedó grabado

- “Si no tenía dinero entonces era porque le faltaba trabajar más duro”.

- “Si para trabajar más duro le faltaba tiempo, entonces ¿para qué comprar un PlayStation para perder el tiempo? hubiera trabajado más”.

- “Si no tenía dinero para pagar ¿cómo se le ocurre ir a pedir un crédito y comprar algo que no le servía ni para trabajar, ni para ganar dinero?”.

- “Usted me culpa de estar en el buró de crédito, cuando yo no tengo nada que ver ni con su alta en el buró, ni con su permanencia en el mismo”.

Lee también VIDEO: Asaltan a streamer Brunenger en plena transmisión en vivo: "fue todo en un segundo"

- “Si no quería estar en el buró de crédito entonces no hubiera sacado el PlayStation o lo hubiera pagado en tiempo y forma, para lo cual necesitaba trabajar más duro”.

- “Usted debería de saber que todas las instituciones de crédito tienen la obligación de reportar al buró de crédito el comportamiento de nuestros deudores… y aunque no les guste, la ley es la ley”.

- “Por último, si usted es el vivo ejemplo de qué cada quien tiene el derecho de sentirse y creerse cualquier cosa y exigir respeto a sus fantasías; entonces yo creo que soy un hombre multimillonario que no tengo por qué regalarle PlayStation a huevones que no quieren trabajar, quieren jugar videojuegos y quieren que otros les paguen sus vicios… ah y también a partir de hoy me desperté sintiendo que soy un hombre que no debe impuestos y espero que se me respete y se me vea como tal de ahora en adelante, o de lo contrario lo consideraré como discurso de odio y discriminación hacia mi persona”.

Lee también Nuevo TikTok de Lady Tepito desata memes y reacciones en redes sociales

Finalmente, el empresario le sugirió a la morenista que “ya no haga tanto escándalo intentando llamar la atención, mejor siga trabajando duro y promulgue mejores leyes”.

“¿Qué tal una ley que diga que a quien trabaja como sexo servidor, chofer de David y no le alcanza para comprar un PlayStation 5, el gobierno le debe de regalar uno con todo y 500 juegos, suscripción a Netflix, Spotify, y tinte para el pelo?”, sentenció.





Bien fácil oiga, aquí le explico:



Usted dice que antes de trabajar de diputado trabajaba como sexo servidor y chofer de Didi y no tenía dinero, entonces para solucionar su situación fue y pidió un crédito para comprar un PlayStation (y relajarse entre una chamba y la otra) y no… pic.twitter.com/2FPEPL1a4o — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 13, 2023



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.









aosr