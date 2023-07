Salinas Pliego regalará mansión de 20 millones y autos de lujo a sus seguidores: "lo bonito es ser rico"

Ricardo Salinas Pliego quiere “apapachar” a sus seguidores por el 30 aniversario de TV Azteca, y esta vez ha decidido que los regalos van en grande. Aquellos que deseen participar deben estar muy atentos a sus redes sociales.

Así lo dio a conocer en un video que compartió en su cuenta de Twitter, mientras se encuentra de vacaciones en el Mediterráneo, según presumió el también presidente de Grupo Salinas.

“¿Quién se iba a imaginar lo lejos que íbamos a llegar? Qué bárbaro”, tras recordar sus inicios al frente de TV Azteca hace 37 años, Salinas Pliego anunció que rifará mansiones y autos de lujo, pero no se trata de cualquier regalo… Las cifras son millonarias y los ganadores tendrán incluso la opción de elegir dónde quieres su nueva casa.

“Y bueno, como parte de nuestras celebraciones, se me ocurrió que vamos a regalar una casa, una mega casa, y para que no batallen, el ganador o la ganadora va a escoger en dónde, en qué ciudad quiere que le entreguemos su casa. Tienen hasta 20 millones de pesos para gastarse en la casa, tampoco no se pasen”, abundó el empresario.

Aunque también habrá unos súper automóviles de regalo, entre otras cosas.

Ya me canse de ver tanto cabrøn #Gobiernicola inepto enriquecerse y enriquecer a sus hijos de la noche a la mañana, estoy enfadado de ver qué tengan jodido a México. Por eso YO voy a hacer millonarios a algunos de mis seguidores y televidentes de @Azteca, celebremos el… pic.twitter.com/ceXVzSorop — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 19, 2023

¿Cómo participar para ganar la mansión o un auto de lujo?

Ricardo Salinas Pliego no ofreció más detalles sobre cómo funcionará la rifa millonaria, lo que sí adelantó es que será por redes sociales, por lo que quienes quieran participar deberán estar atentos a sus cuentas oficiales.

“No tiene nada de nuevo la pobreza, ojalá que más mexicanos como yo, pensemos que lo bueno y lo bonito es ser rico y para ser ricos se requieren muchas cosas, no es una receta fácil pero también sabemos que ser pobres no tiene nada de bueno”, agregó.

El empresario dijo que quiere compartir con sus seguidores algo de lo bien que le ha ido en la vida y detalló que destinará 20 millones de pesos para la mansión y otros 10 millones en automóviles, por lo que recomendó “ponerse abusados”.

“Voy a repartir una parte de mi fortuna entre ustedes, compartan esta publicación para que a todos les toque una oportunidad”, acotó en la publicación del video que ya se ha viralizado en redes sociales.

El empresario ya había adelantado el anuncio a sus seguidores el pasado 17 de julio, porque "amaneció de buenas".

El pasado 17 de julio salinas pliego anunció regalos millonarios por el 30 aniversario de TV Azteca. / Foto: captura de pantalla.





