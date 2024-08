Salinas Pliego critica a boxeadora Imane Khelif tras derrotar a rival en 46 segundos: "que loco está el mundo"

Imane Khelif, boxeadora de Argelia, desató polémica en redes sociales, luego de romperle la nariz a su contrincante italiana, Angela Carini, a los 46 segundos de combate.

Por medio de la plataforma X, usuarios compartieron el video donde se observa a la italiana romper en llanto y gritar: “no es justo”.

Las críticas se volcaron en contra de la boxeadora argelina, pues ha sido continuamente señalada por no aprobar las pruebas de género que se realizaron previo a la justa veraniega, ya que Khelif es una mujer cisgénero, musulmana, originaria de Argelia. Ella tiene hiperandrogenismo, una condición endócrina que es común entre las mujeres.

"No podía continuar. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Para'. Es mejor no seguir. Mi nariz empezó a gotear desde el primer golpe", declaró Carini a medios internacionales.

Asimismo, la boxeadora añadió a AFP: "Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también. [...] Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor".

Salinas Pliego critica a boxeadora Imane Khelif

Tras haberse suscitado el hecho, el empresario Ricardo Salinas Pliego criticó a la boxeadora y a los “ignorantes” que dirigen el rumbo de la disciplina.

“Que loco se ha vuelto el mundo al normalizar que golpeen a las mujeres frente a millones de personas, así como normalizar que imbeciles decidan su futuro y que ignorantes dirijan el rumbo”, expresó.

Aunado a ello, lamentó que no sea el futuro que esperaba. “Me imaginaba un futuro sorprendente, pero no así”.

Que loco se ha vuelto el mundo al normalizar que golpeen a las mujeres frente a millones de personas, así como normalizar que imbeciles decidan su futuro y que ignorantes dirijan el rumbo. Me imaginaba un futuro sorprendente, pero no así. https://t.co/Wad9vSHab1 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 1, 2024

¿Qué es una persona cisgénero?

De acuerdo con Planned Parenthood, una organización sin fines de lucro, la mayoría de las personas a quienes se les asigna el sexo “femenino” al nacer se sienten como niñas o mujeres. Así como la mayoría de personas a quienes se les asigna el sexo “masculino” se sienten como niños u hombres. A estas personas se las llama cisgénero (o cis).

Aunado a ello, algunas personas tienen una identidad de género que no condice con el sexo asignado al nacer. Por ejemplo, nacieron con vulva, vagina y útero, pero se sienten e identifican como hombres. Estas personas son transgénero (o trans). Transgénero es la letra “T” de la sigla LGBTQ.

