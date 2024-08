Salinas Pliego lanza 7 requisitos para trabajar con él: “con un gran poder viene una gran responsabilidad”

El nombre del empresario Ricardo Salinas Pliego ha alcanzado gran notoriedad en redes sociales en los últimos días. Esta atención se ha generado a partir de la publicación de imágenes y detalles sobre las vacaciones que ha disfrutado en Ibiza junto a su familia.

El propietario de TV Azteca ha compartido en sus redes sociales algunos momentos que ha experimentado durante su estancia en esta isla del Mediterráneo.

Saludos desde #Ibiza, por acá andamos construyendo memorias en familia, porque la familia tradicional es la base de la sociedad y debemos defenderla, promoverla y cuidarla.



Recuerden que siempre, siempre hay que aspirar a la grandeza, a tenerlo todo y a soñar en grande, no… pic.twitter.com/SU4SzJ4ZZV — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 6, 2024

Sin embargo, el foco de interés en sus publicaciones no solo radica en el entorno idílico en el que se encuentra, sino también en el hecho de que ha declarado estar disfrutando de un periodo prolongado de tres meses de descanso.

Todo esto, en medio de la controversia, pues hace unas semanas el tribunal federal determinó que Grupo Elektra, empresa que pertenece al conglomerado de Salinas, deberá pagar la deuda millonaria que tenía pendiente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Salinas Pliego lanza 7 requisitos para trabajar con él

Luego de que varios usuarios se han sorprendido por los meses que lleva de vacaciones en Ibiza, apesar de deberle al SAT; este miércoles 31 de julio, el empresario publicó una nueva fotografía en su cuenta de X, donde incluyó el siguiente mensaje: “Buenos días en México, por si siguen preocupados por mi vida y la de mi familia, todavía nos falta un mes de vacaciones.Una pasta para ver jugar hoy al @MazatlanFC… mucha suerte!!!!”

Buenos dias en México, por si siguen preocupados por mi vida y la de mi familia, todavía nos falta un mes de vacaciones.



Una pasta para ver jugar hoy al @MazatlanFC… mucha suerte!!!! pic.twitter.com/zhDhQvVR43 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 31, 2024

Esta publicación generó una serie de comentarios, entre los cuales algunos captaron particularmente la atención de Salinas Pliego. Un usuario identificado como @ChrisVaca19 preguntó cuánto tiempo tenía que trabajar en alguna de sus empresas para obtener dos meses de vacaciones al año, a lo que éste respondió: “Mmm como 1, si trabaja directamente para mi”.

Además, en el mismo hilo de conversación, el usuario @agrosethOficial preguntó qué se debía hacer para trabajar directamente con él, a lo que Salinas no dudo en proporcionar una lista con siete requisitos para poder formar parte de su equipo de manera directa, donde escribió lo siguiente:



1ro.- Usted necesita hacer su trabajo tan excelentemente bien que yo me entere de su existencia.

2do.- Tengo que tener un lugar disponible para usted y ganas de contratarlo.

3er.- Tenemos que tener puntos de acuerdo en los ideales.

4to.- Tiene que tener ganas de cambiar su vida y la de su familia por completo.

5to.- Entender que con un graaaaan poder viene una graaaaan responsabilidad.

6to.- Comprometerse a que con los recursos que va a tener disponibles por mi parte, usted cambiará la vida de otras personas.

7mo.- Entender y aceptar que trabajar conmigo no es “full time”, es “full life”.

Publicación Ricardo Salinas Pliego. Foto: Captura de pantalla

Asimimo, al final de la lista, enfatizó que no le agradaban las sorpresas y que no toleraba a las personas que no asumían la responsabilidad de sus errores ni mostraban disposición para aprender de ellos.

