Sacmex bromea con imagen de Mick Jagger y supuesta frase de Elvis Presley; la tunden en redes

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) utilizó la imagen del cantante Mick Jagger y una frase supuestamente dicha por Elvis Presley para bromear con el cuidado del agua; sin embargo, fue criticada por usuarios de redes sociales.

Por medio de Twitter, la Sacmex difundió la imagen donde se ve el rostro del vocalista de los The Rolling Stones, seguido de una frase que habría dicho Elvis.

"RT si eres de los que no dejan correr el agua", se lee en el tuit.

De acuerdo a la frase, la dependencia buscó que los usuarios hagan conciencia y no desperdicien el agua.

Sin embargo, la publicación no fue del gusto de algunos cibernautas, pues el organismo fue criticado:

"Ustedes están dejando correr el agua en mi casa, después de año y medio reportando, la fuga no ha sido arreglada", "Chistes bien malos, igual que su servicio para arreglar las fugas", "Ah muy bien. ¿Y por qué tampoco atienden eso? ¿Si saben que esa agua sirve no?", "Mi familia no tiene agua desde hace muchos años, nunca nos han atendido", "Pero también necesitamos que nos la envíen… porque es un líquido vital", son algunas reacciones de usuarios de la red social.

¿Quién es Mick Jagger?

Mick Jagger es un cantante, compositor y actor inglés, mejor conocido como el vocalista principal y miembro fundador de los Rolling Stones.

Nació el 26 de julio de 1943 en Dartford, Inglaterra, y formó los Rolling Stones con Keith Richards en 1962.

A lo largo de los años, los Rolling Stones se han convertido en una de las bandas de rock 'n' roll más exitosas e influyentes del mundo; conocido por éxitos como "Satisfaction", "Jumpin' Jack Flash" y "Gimme Shelter".

Jagger es ampliamente considerado como uno de los líderes más grandes en la historia del rock y ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Además de su trabajo con los Rolling Stones, Jagger también ha seguido una exitosa carrera en solitario y ha actuado en varias películas.

