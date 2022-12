Bellakath denunció que su canción ‘Gatita’ fue reclamada por alguna persona como si fuera de su propiedad, lo que provocará que sea retirada de las plataformas.

A través de un LIVE en su cuenta de Instagram, la cantante explicó que la canción fue reclamada, lo que provocó que ya no pueda ser utilizada en Instagram y TikTok.

“Yo la tengo registrada aquí, bueno aquí en las instituciones y pues me la borraron. Ya la borraron de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad, ya la borraron de TikTok y bueno, yo me di cuenta ayer“, indicó entre lágrimas, después de asegurar que ella es la autora e intérprete de ‘Gatita’ y Alexito Mix es su productor.

Detalló que se enteró debido a que le llegó un correo en donde le indicaban que “alguien más la reclamó, y pues supuestamente que la canción es de alguien más”, dijo a sus seguidores.

“¿Tanto me odian?, o sea, ¿no soportaron? Y bueno, la denunciada me dio un correo y la distribuidora solamente la borró, ni siquiera me dio como el derecho de poder explicar y de mostrar mis registros”, agregó llorando.

Bellakath asegura que tiene cómo comprobar que ella la escribió y ella la hizo, al igual que su productor.

“Vamos a hacer una demanda muy multimillonaria y de hecho el correo que llegó, hasta se crearon una cuenta fake para poder denunciar la canción, no sé cómo la gente puede llegar a tanto”, agregó.

Bellakath denunció que no se sabe quién la robó, pero investigará hasta llegar a las últimas consecuencias.

“Lo hicieron con la alevosía y ventaja de que se iban de vacaciones y ahorita yo no podía hacer nada porque se iban de vacaciones, pero pues se la van a pelar”, agregó.

La canción está en YouTube y agregó que en pocos días es probable que la borren de Spotify y Apple Music.

“Por esa canción no fuimos mundiales y la gente no soportó y fue como capaz de robarla, de robarla porque la robaron”.

En una serie de historias compartidas en su cuenta de Instagram agregó: “Hoy y a quien le esté alegrando esto que me está pasando, me la van a pelar, ya van a ver que si me odiaban me van a odiar mucho más con todo lo que se viene”.

Bellakath logró la canción #1 en Spotify con 'Gatita'

La cantante Katherine Huerta, conocida como Bellakath, había logrado el #1 entre los artistas más escuchados de Spotify con su tema ‘Gatita’.

Además, la canción ocupaba la posición 85 del top internacional, lo que la colocaba como la canción de un mexicano con mejor posición en las listas.

