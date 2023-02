Rihanna sorprende en Medio Tiempo del Super Bowl... sin invitados; ¿anuncia embarazo?

El esperado Medio Tiempo del Super Bowl estuvo a cargo de Rihanna, la cantante originaria de Barbados, vistió un jumper color rojo con el que dejaba ver su vientre lo que generó especulaciones sobre un posible embarazo.

De confirmarse su embarazo sería la primera vez que una mujer en plena gestación ofrece un show en el Medio Tiempo del Super Bowl.

La cantante interpretó éxitos como Where Have You been, Only Girl in the World, Diamonds, We Found Love, Umbrella, Shine Bright Like a Diamond y más... en solitario pese a que se especulaba que podría tener invitados.

Optó por iniciar con un espectáculo aéreo hasta descender al campo de juego, en el que la acompañaron un grupo de bailarines que vestían en color blanco. Mismo punto donde concluyó su show acompañada de pirotecnia.

El esperado espectáculo fue la forma en la que Rihanna regresó a los escenarios tras siete años de ausencia. Celebridades como Cara Delevigne, Adele, Bradley Cooper y más fueron vistos entre el público.

Además, habría aprovechado el momento posiblemente para hacer un "comercial" de su marca de cosméticos Fenty Beauty. Mientras realizaba una pasarela durante el show la cantante tomó un espejo y decidió retocar su maquillaje.

Se habría tratado de uno de los polvos matificantes de su marca Fenty Beauty.



¿Hace cuánto tiempo nació el primer bebé de Rihanna?

Rihanna dio a luz en mayo de 2022 a su primer hijo con el rapero A$AP Rocky. El pequeño habría nacido en Los Ángeles, California.

El anuncio del primer embarazo de Rihanna se dio luego de que la artista fue vista paseando y luciendo su vientre junto a su pareja.

La famosa fotógrafa Annie Leibovitz fue le encargada de plasmar el emotivo momento para la revista Vogue



