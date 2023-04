Richie O'Farrill despotrica contra Sofía Niño de Rivera: "egocéntrica y mentirosa"

Durante su transmisión en vivo, Ricardo O’Farrill arremetió contra hombres y mujeres del mundo del Stand Up en México, entre los señalados estuvo la comediante Sofía Niño de Rivera.

O’Farril también despotricó en Instagram en contra de Bryan Andrade, Zanzzi y acusó a Mau Nieto y Daniel Sosa de colocar una droga en la bebida de una mujer sin su consentimiento. Las declaraciones se dieron luego de que se le negó la entrada a la tornaboda de Mau Nieto tras un altercado presentado un día anterior.

En su transmisión en vivo que duró varias horas y llegó a más de 40 mil usuarios, Ricardo O’Farril aprovechó para compartir los secretos mejor guardados del mundo del stand Up: “yo les digo estas cosas, no por chismoso sino porque es lo que Dios nuestro señor quería que se supiera, porque hay gente pecando, gente mintiendo”.

¿Qué dijo Ricardo O’Farrill sobre Sofía Niño de Rivera?

El comediante aseguró que a Niño de Rivera le dejó de hablar por dos razones: “; una porque se me hace una persona deleznable, cuando empezó a trabajar en TV Azteca nos trataba mal a todos. Siempre le ha hablado horrible a la gente”.

Además, la calificó de “egocéntrica-mentirosa que nos ha hecho daño a muchísimas personas, cuando yo entré a trabajar a TV Azteca le pregunté, y sí se lo agradezco ella me ayudó a entrar, ¿cuánto estás cobrando’ y me dijo: No le voy a decir ni a Zanazzi ni a ti lo que estoy cobrando para que lo sepan”.

En la trasmisión indicó que un rumor señalaba que Sofía Niño de Rivera le era infiel a su pareja Jorge Bermúdez Butcher, con quien está casada desde 2018, con Alex Díaz.

El comediante indicó que los rumores señalaban que Sofía Niño de Rivera le era infiel a su esposo, aunque destacó que no lo tenía confirmado. / Foto: Instagram Jorge Bermúdez.

Aseguró tener un audio en donde Bermúdez Butcher advirtió a Alex Díaz que sí se acercaba a Niño de Rivera lo golpearía: “Yo me vuelvo a enterar que te acercas a mi morra otra vez y les parto la madre a ti y a ella”, te tenemos en audio”

Richie O’Farrill, como también se conoce al comediante aseguró que les advirtió a los standuperos y asistentes a la boda de Mau Nieto que le pidieran una disculpa o todo se sabría: “Pidanme una disculpa o lo hago público, entonces aquí estoy”.

