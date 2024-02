¿Quién es Trueno, ex de Nicki Nicole, que ha desatado memes en redes sociales?

Este 13 de febrero, Día de los infieles, se dio a conocer la noticia de que la cantante argentina Nicki Nicole terminó su relación con el cantante de corridos tumbados Peso Pluma, luego de que éste fuera captado de la mano de otra mujer.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Nicki Nicole reveló que se había enterado de la supuesta infidelidad igual que los cibernautas, por dicho video.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo ahí me voy”, se lee en los primeros renglones del storie.

Nicki Nicole habla la ruptura con Peso Pluma.

La infidelidad supuestamente ocurrió el pasado fin de semana, cuando Peso Pluma acudió al Super Bowl, por lo que fue captado en Las Vegas de la mano de una exuberante mujer.

Tras este acontecimiento Nicole borró todas las fotos que tenía con el cantante en sus redes, lo que alertó a sus fans, quienes le brindaron todo su apoyo, incluso recordaron su amorío que tuvo con el rapero argentino Mateo Palacios Corazzina, mejor conocido como Trueno.

Asimismo, por medio de distintas plataformas como “X”, internautas decidieron crear y compartir algunos memes sobre Trueno, exnovio de la cantante, a quien dicen nunca la dejó de amar, por lo que aquí te dejamos los mejores.

Los memes que dejó el "truene" de Nicki Nicole y Peso Pluma

Trueno enterándose q le fueron infiel a Nicki pic.twitter.com/b2ofSd254C — Nicolas Gozman (@NicolasGozman) February 13, 2024

trueno en la casa de Nicki Nicol pic.twitter.com/Euk2hNmBoQ — Jan Yan (@iamtheraccoo) February 13, 2024

Peso pluma: 😘🐈😋😍



Nicki Nicole: 😭😔🤬🦌



Trueno en su casa: pic.twitter.com/ljonWZPW3O — uruguaya de River🙃 (@camilalauber_) February 13, 2024

Trueno al escuchar la infidelidad de peso pluma a Nicki Nicole pic.twitter.com/EQKYSlx9ur — ᴊ ᴍ ʀ (@jmr_freestyle) February 13, 2024

Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole y mis esperanzas de que vuelva con Trueno regresan. pic.twitter.com/MxyGOy0iDs — Felipe Romero (@Dfeliperomero) February 13, 2024

¿Quién es Trueno, ex de Nicki Nicole?

Mateo Palacios Corazzina, mejor conocido en el mundo de la música como “Trueno” es un rapero, cantante y freestyler argentino.

Nació en La Boca, Buenos Aires, Argentina un 25 de marzo de 2002.

En algunas entrevistas, el argentino ha mencionado que su inspiración musical fue su padre.

En 2017, comenzó su carrera musical al lanzar su sencillo “K.I.N.G.”, y se consagró campeón de la competencia “Cruce de Campeones”.

En 2019, fue invitado a participar en el torneo Pangea, competición internacional de freestyle celebrada en el Pepsi Center WTC en la Ciudad de México.

En 2020 lanzó su primer álbum titulado, “Atrevido”, bajo el sello discográfico Neuen y distribuido por Sony Music Latin.

En ese mismo año tuvo una colaboración con Bizzarap en la sesión #6, e hizo una canción llamada “Mamichula” al lado de Nicki Nicole, canción por la cual inició su romance.

En 2020 decidió hacer publico su noviazgo con Nicki Nicole, con quien llegó a comprometerse.





