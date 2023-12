Empleada conoce a Peso Pluma y Nicki Nicole por casualidad: "el mejor día de mi vida"

“Típico: faltas un día al trabajo y llega Peso Pluma y Nicki Nicole”, fue una de las reacciones a la anécdota vira de una empleada que se encontró con las celebridades cuando tenía un mal día en el trabajo.

Con motivo de Navidad, Peso Pluma y Nicki Nicole pasearon juntos en una famosa tienda de Estados Unidos. Según reveló la joven en su cuenta de TikTok, la pareja había acudido a comprar utensilios para la cocina.

RebekahhBoo, como se hace llamar en la plataforma china, publicó un par de fotografías con la rapera argentina y el cantante de corridos tumbados. Los mismos usuarios de TikTok le pidieron contar su experiencia y esto fue lo que dijo.

Nicki Nicole y Peso Pluma juntos en la alfombra de los Latin Grammy tras confirmar su relación. Foto: EFE

Peso Pluma y Nicki Nicole toman por sorpresa a empleada

RebekahhBoo indicó que durante su jornada laboral se sentía estresada y le solicitaron quedarse un par de horas extra. La joven accedió, pero nunca imaginó que se iba a encontrar a Peso Pluma y Nicki Nicole.

“Justo cuando yo estaba en la entrada escucho que alguien me dice ‘oye me puedes ayudar con algo’ y volteo y veo a Nicki. No lo podía creer, me quedé como ‘¿es de verdad?’ Entonces volteo y veo a Hassan”, recordó asombrada.

Incrédula, la empleada reconoció a los famosos, quienes iban cubiertos para pasar desapercibidos. “Me dijeron que estaban buscando como un exprimidor de jugos y unos sartenes chiquitos. Y yo busqué rápido, les dije dónde estaban y me dice ella (Nicki) ‘¿pero tú puedes llevarnos, no?”.

RebekahhBoo guio a Peso Pluma y Nicki Nicole por la tienda para ayudarlos a encontrar los artículos. “Le dije a Nicki ‘es que siento que estoy soñando” y ella me dice ‘no, tranquila reina”, mencionó.

La joven indicó que tanto la rapera como el cantante mexicano fueron muy amables con ella, platicaron un rato y hasta se tomaron fotografías de recuerdo: “Estaba súper nerviosa, se los juro. Estaba temblando, demasiado, no tenía palabras... El mejor día de mi vida".

Al cobrarles los productos, fanáticos que se encontraban en la tienda también reconocieron a Peso Pluma y Nicki Nicole. Y aunque la pareja no quería armar alboroto, se tomaron el tiempo de posar con sus seguidores.

La anécdota de @arebekahboo se hizo viral en TikTok. Sus fotografías llegaron a más de 1.8 millones de vistas y las reacciones no tardaron en aparecer:

“Se ven felices, les caíste bien”, “Me alegro mucho por ti, aunque no te conozco... se ve que eres una linda persona”, “La abrazan como si fueran sus amigos de toda la vida, qué padre”, “Amiga, ya ganaste en la vida”, se lee en el post.





