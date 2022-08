¿Quién es Hasbullah Magomedov, el joven con cuerpo de niño que se ha viralizado en redes?

Hasbullah Magomedov es un joven ruso de 18 años de edad que la está rompiendo en redes sociales, debido a que muchos dicen que parece un niño de solo cinco años de edad.

Según se ha conocido, el joven fue diagnosticado por acondroplasia, la forma más frecuente del enanismo, de origen en una alteración cromosómica.

Sin embargo, Magomedov ha cautivado a un numeroso grupo de personas de todo el mundo en sus redes sociales. En Instagram, por ejemplo, cuenta con más de 2.5 millones de seguidores.

Lee también: Los panaderos lo volvieron a hacer; crean la conchaelote y se vuelve viral en redes

En sus publicaciones suele posar con vehículos, en compañía de algunos de sus amigos, además de compartir videos graciosos.

Lee también: Estos serán los 6 puentes largos y demás días inhábiles en el ciclo escolar 2023 de la UNAM



Asimismo, en Twitter, la cuenta @HasbullaHive comparte videos divertidos acerca del personaje ruso.

this is what King Kong vs Godzilla should have been pic.twitter.com/JTvtUSStbx

Lee también: México, país en donde más se busca un "Sugar Daddy" o una "Sugar Baby"

En otras ocasiones, publica videos de una supuesta discución con otra persona que padece la misma enfermedad.



También difunde su dura rutina en el ginmasio.

If this can’t motivate you to get in shape i don’t know what will pic.twitter.com/5dgjlSKLh0

— Hasbulla (@HasbullaHive) August 3, 2022