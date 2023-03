¿Quién da más? Museo de Ripley busca comprar "Cocaine Bear" para su colección

“Cocaine Bear” es una de las películas que se perfilan para arrasar en taquillas en los próximos días. Dirigida por Elizabeth Banks, la cinta relata la historia de un grupo de policías, delincuentes, turistas y adolescentes que se reúnen en el bosque para buscar a un oso que almacena grandes cantidades de droga.

La película se estrenará en cines el próximo 9 de marzo. No obstante, ya comenzó a dar de qué hablar, sobre todo, porque el Museo de Ripley se animó a comprar el oso disecado que inspiró el filme.



¿Dónde se encuentra el oso que inspiró “Cocaine Bear”?

Desde el 2015, el Cocaine Bear original ha permanecido en la tienda de souvenirs Kentucky for Kentucky, ubicada en Estados Unidos. A través de su cuenta de Instagram, la empresa comparte diferentes fotografías del animal disecado.

La idea de llevarlo al Museo de Ripley surgió a partir de un post en la app de la camarita, donde uno de los usuarios le preguntó a la tienda cuánto costaba el oso disecado.

A causa de la popularidad del oso y de la película de Banks, diferentes personas se han mostrado interesadas en ver al animal en vivo y a todo color. Por ello, Kentucky for Kentucky cuenta con diferentes horarios de visita a la exhibición.



¿Cuándo comprará el Museo de Replay al “Cocaine Bear”?

Ante la curiosidad de los visitantes, el Museo “Ripley 's Believe It or Not!” emitió un mensaje en el que señaló que se encuentra en negociaciones para comprar al Cocaine Bear.

Según indicó el museo, el oso negro disecado tiene un peso de 175 libras, de las cuales, consumió 75 de pura droga. “¿Cuánto crees que deberíamos ofrecer por Cocaine Bear para traerlo a la casa de Ripley?”, cuestionaron a los fans.



Y aunque todo parece indicar que podrían conseguir llevarse al oso, lo cierto es que Kentucky for Kentucky ya ha recibido más de una oferta para exhibirlo en otros lugares. Según declaró un portavoz de la tienda, las pujas van desde 10 mil hasta los 300 mil dólares.

En caso de que el Museo de Ripley logre concretar la oferta, sumará al oso negro disecado a su amplia colección de figuras. Particularmente, en las instalaciones de Gatlinburg en Tennessee.

