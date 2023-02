¿A qué hora empieza el Medio Tiempo del Super Bowl con Rihanna?

El show de Medio Tiempo es uno de los momentos más esperados del Super Bowl, que este año que se disputan Los Eagles y Los Chiefs y del que se tienen grandes expectativas.

La encargada de encender el ambiente en el Medio Tiempo del Super Bowl será Rihanna, la cantante originaria de Barbados lleva más de siete años alejada de los escenarios musicales tras su último disco Anti.

Ha sido la propia Rihanna quién ha revelado detalles de lo que se puede esperar de su show este domingo cuando habló con Apple Music.

Si bien en otros momentos de su carrera, la cantante originaria de Barbados, había rechazado encabezar el Super Bowl, este 2023 cambió de opinión.

El show ha generado tales expectativas que es una de las búsquedas más consultadas en Google este domingo.

Anyone else just here for the @rihanna concert? #SuperBowlLVII #FentyBowl pic.twitter.com/qSlxeftYrR

— GoogleTrends (@GoogleTrends) February 12, 2023