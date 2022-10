¿Qué es la tripofobia y por qué incomoda tanto el nuevo Silent Hill?

Konami reveló finalmente una nueva entrega de Silent Hill, la saga de videojuegos de horror y supervivencia que ha causado pesadillas a bastantes gamers. Sin embargo, la reacción del internet ha sido completamente inesperada.

Y es que el tráiler de Silent Hill f, el cual estará ambientado en el Japón de la década de 1960, ha incomodado a varios cibernautas con imágenes que despertaron su "tripofobia".

En el video, que rinde honores al terror atmosférico que caracteriza a la serie, se observa un pueblo desierto inmerso en la niebla, en cuyos callejones se muestran algunos kanjis —caracteres chinos que también se utilizan en la escritura japonesa—, además de muñecas vestidas con kimonos.



También aparece una joven que visita una tumba y posteriormente recorre las calles del pueblo. No obstante, unas extrañas enredaderas de color carmesí comienzan a infectar el lugar, hasta que la chica se interna en pasillos oscuros y finalmente es alcanzada por la maleza.

Cerca de la mitad del tráiler, se observa nuevamente a la chica, ahora cubierta por la extraña vegetación y a la mitad de un lago. Frente a ella, flotando en el agua, se aprecian brazos y piernas humanas, sobre los cuales surgen agujeros pequeños y de estos brotan flores rojas.



The Official reveal trailer for SILENT HILL f follows a completely new story set in 1960's Japan written by Ryuukishi 07. #SILENTHILL

pic.twitter.com/KXWLNXeH9s

— Silent Hill Official (@SilentHill) October 19, 2022