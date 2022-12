¿Qué es el síndrome de Ehlers-Danlos que sufre Jameela Jamil, actriz de Marvel?

La actriz de Marvel, Jameela Jamil, compartió en redes sociales un video donde anunció que padece una rara enfermedad genética llamada síndrome de Ehlers-Danlos (SED).

Por medio de Instagram, la actriz británica pidió disculpas a sus seguidores por no hablar de su SED más a menudo; sin embargo, culpó a usuarios de internet por burlarse constantemente de sus problemas de salud, lo que Jamil dijo que le hizo "tener pensamientos suicidas durante un tiempo".

"No son más que un puñado de ignorantes que no tienen ni la centésima parte de nuestra fuerza, no pueden imaginar sobrevivir a lo que nosotros sobrevivimos, así que en su lugar eligen abusar de nosotros sobre este tema", señaló.

"Me cansé de no hablar con la gente que IMPORTA sobre este tema enormemente importante porque un montón de personas afortunadas de tener buena salud no tienen alma", añadió.

¿Qué es el síndrome de Ehlers-Danlos?

El síndrome de Ehlers-Danlos es un trastorno genético que afecta al tejido conectivo del cuerpo, que es el tejido que sostiene y conecta los diferentes órganos y tejidos del cuerpo.

Los síntomas del síndrome de Ehlers-Danlos pueden incluir:

Articulaciones hipermóviles: las articulaciones se mueven más de lo normal, lo que puede llevar a dislocaciones frecuentes y dolor crónico en las articulaciones.

Piel suave y elástica: la piel puede ser más suave y elástica de lo normal, lo que puede llevar a cicatrices fácilmente y a una mayor predisposición a las heridas.

Debilidad muscular: los músculos pueden ser débiles y pueden fatigarse con facilidad.

Problemas de salud: los problemas de salud asociados con el síndrome de Ehlers-Danlos pueden incluir problemas cardíacos, problemas digestivos y problemas de vejiga.

El síndrome de Ehlers-Danlos es un trastorno genético y no se puede curar. El tratamiento se centra en aliviar los síntomas y prevenir lesiones adicionales. Esto puede incluir ejercicios de fortalecimiento, fisioterapia y medicamentos para el dolor. Si tienes síntomas que crees que podrían ser causados ​​por el síndrome de Ehlers-Danlos, habla con tu médico para obtener más información y un diagnóstico adecuado.

