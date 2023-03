¿Puedo quedar ciego si veo un eclipse solar sin protección?

La NASA informó que un eclipse solar tendrá lugar en buena parte del norte de América el 8 de abril; sin embargo, esto ocurrirá hasta el año 2024.

De acuerdo con la agencia espacial del gobierno estadounidense, los mejores lugares del país para admirar este fenómeno serán: Mazatlán, Durango, Torreón y Monclova, aunque en otras zonas también podrá disfrutarse sin ser absolutamente total, como en Nayarit y Chihuahua.

El fenómeno astronómico de 2024 es considerado el gran eclipse americano, ya que podrá ser visto tanto en México como en Canadá y Estados Unidos.

¿Qué es un eclipse total de sol?

Un eclipse solar se produce cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol, produciendo una alineación de los tres cuerpos celestes que causa que la luz no pase por unos minutos, mientras que una pequeña sombra cubre una parte de la superficie terrestre.

¿Puedo quedar ciego por ver un eclipse solar sin protección?

Mirar un eclipse solar directamente sin protección puede ser extremadamente peligroso para tus ojos y puede causar daño permanente en la visión e incluso ceguera.

Cuando miras directamente al sol, incluso por un corto período de tiempo, la luz intensa puede dañar la retina, la capa de células sensibles a la luz en la parte posterior del ojo, y puede causar una quemadura solar en la retina conocida como retinopatía solar.

Es importante proteger tus ojos adecuadamente durante un eclipse solar.

¿Cómo ver un eclipse solar de forma segura?

De acuerdo con la Secretaria de Gobierno, por ningún motivo se debe observar el eclipse directamente, en caso de querer hacerlo se recomienda utilizar lentes certificados o filtros para soldar del número 14.

Asimismo, seguir las siguientes indicaciones:

-No utilices gafas o vidrios oscuros para ver la imagen del Sol, así como papel aluminio, agua o CD´s. ¡Recuerda! Hay que mirar solamente la imagen proyectada del Sol.

-No mires directamente el Sol, puede dañar la retina en poco tiempo.

-Observa el eclipse con filtros para soldar del número 14.

-Para apreciarlo, NO uses lentes de sol, binoculares, cámaras fotográficas o de video, vidrios ahumados, filtros polarizados, telescopios o películas de color expuestas.

-Aún con instrumentos seguros, no lo mires más de 30 segundos.

