Premios Oscar 2023: Las grandes estrellas de Hollywood que nunca han ganado el premio

Los Premios Oscar 2023 se encuentran a la vuelta de la esquina y ya son varias las celebridades que se perfilan como ganadoras. Sin embargo, la noche más glamurosa también tiene a sus personajes olvidados, es decir, a los actores y actrices que nunca se han llevado una estatuilla.

La ceremonia de los Oscar no siempre resulta como las celebridades esperaban. Y son varios los momentos que han marcado la premiación más emocionante del año, empezando por la cachetada de Will Smith a Chris Rock, hasta la caída de Jennifer Lawrence.

Específicamente, son los miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas quienes eligen al ganador de la estatuilla dorada. Pero en más de una ocasión le han hecho desaires a las grandes estrellas de Hollywood.



Foto: Pixabay

¿Quiénes son los actores y actrices que no han ganado un Oscar?

1. Stanley Tucci. Recordado por muchos por su papel en “El diablo viste a la moda”, en su trayectoria el actor solo ha recibido una nominación por interpretar al asesino de Susie Salmon en el filme “Desde mi cielo” en la edición de los Oscar 2010.

Para muchos, es uno de los actores merecedores a la estatuilla por el Mejor Actor de Reparto.



Foto: Instagram @stanleytucci

2. Angela Bassett. Su nombre ha resonado en Hollywood desde hace más de 30 años, pero la única nominación que recibió por parte de los Oscar ocurrió 1993. En ese año, le dio vida a Tinna Turner en la biopic intitulada “What's Love Got to Do with It”.

A pesar de no tener una estatuilla dorada, este 2023 ganó un Globo de Oro por su papel en "Black Panther: Wakanda Forever" y en esta edición de los premios de la academía está nominada a Mejor Actriz de Reparto.



Foto: Instagram @im.angelabassett

3. Adam Driver. El actor consiguió una nominación al Oscar por su protagónico junto a Scarlett Johansson en “Historia de un matrimonio”. Sin embargo, no contó con la suerte de llevarse la estatuilla.

Entre los proyectos del actor de 39 años destacan “Paterson”, “65”, “Ruido de Fondo” y “La Casa Gucci”.



Foto: Instagram @gregwilliamsphotography

4. Michelle Yeoh. Por primera vez en la historia de la academia, la originaria de Malasia se convertirá en la primera actriz asiática en estar nominada a la categoría de Mejor Actriz, gracias a su papel de Evelyn Quan Wang en “Todo en todas partes al mismo tiempo”.

Anteriormente, no había recibido nominaciones y mucho menos la codiciada estatuilla dorada.



Foto: Instagram @michelleyeoh_official

5. Michelle Williams. La actriz estadounidense saltó a la fama por su papel de Jennifer Lindley en la serie “Amigos y amantes” de 1998. Y es una de las celebridades que tampoco ha conseguido llevarse un Oscar a casa.

En total, la estrella ha sido nominada a 5 categorías de los premios, algunas de ellas por su participación en “Secreto en la montaña”, “Manchester junto al mar” y “Mi semana con Marilyn”.



Foto: Instagram @softmichellewill

