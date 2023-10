¿Por qué regalar flores moradas este 9 de octubre y qué significa?

En la era del Internet y las redes sociales hasta los detalles románticos han evolucionado, prueba de ello son los retos que se han lanzado en plataformas como TikTok donde se promueve regalar flores en días específicos.

En TikTok las búsquedas “¿Qué día se dan flores moradas?”, “Flores moradas 9 de octubre”, y “¿Qué significan las flores moradas?”, han acaparado la atención de los usuarios, quienes no han dudado en sumarse al reto viral de este 9 de octubre.

De papel, tela o naturales, la intención es hacer un detalle a una persona especial. / Foto: Pixabay.

Pero no es la primera ocasión que una tendencia de redes sociales se hace tangible. El pasado 21 de septiembre también se impuso la tradición de regalar flores amarillas. Y no, el color no es casualidad.

Lee también Con memes celebran temporada de mandarina; ¿cuáles son sus beneficios?

El trend de TikTok hizo referencia a la canción de la serie juvenil “Floricienta”, que se transmitió en Disney Channel.

Mientras que el 3 de octubre se popularizó la idea de regalar flores azules a las parejas con motivo del Día del Novio. Esta efeméride surgió a raíz del hashtag #nationalboyfriendday que se viralizó en 2014.

¿Por qué regalar flores moradas el 9 de octubre?

Según una serie de videos compartidos a través de TikTok, la intención de regalar flores moradas es mostrar admiración, gratitud, lealtad, respeto y orgullo.

Hechas de tela, papel o naturales, decenas de videos donde se muestran ramos o flores individuales moradas listas para ser regaladas han inundado TikTok.

Mientras que algunos usuarios citan como referencia la canción de “Ramito de Violetas” del cantante Zalo Reyes, lo cierto es que en la letra el intérprete habla sobre regalar flores el 9 de noviembre. La estrofa indica específicamente lo siguiente:

“¿Quién te escribía a ti versos, dime niña quién era?

¿Quién te mandaba flores en primavera?

Cada nueve de noviembre,

Como siempre sin tarjeta

Te mandaba un ramidito de violeta”.

Lee también ¡Que no falte en la ofrenda! Cuándo inicia la temporada de flor de cempasúchil

Mientras que otros se inspiraron en la canción “Bugambilia” de Nasa Histoires.

Éstas se pueden regalar a una pareja, familiar o amistad. De acuerdo con el portal web Interflora, regalar flores moradas simboliza la admiración a aquellas personas respetadas, así como la gratitud.

¿Qué significado tiene el color morado?

De acuerdo con el portal web Color Pshycology, el morado puede tener distintas tonalidades y gamas. Tiene energía femenina y simboliza poder, nobleza y lujo.

Se obtiene de mezclar el rojo y el azul y transmite prosperidad y extravagancia. Además se le puede asociar con la sabiduría, independencia, creatividad, misterio y magia.

En redes sociales se ha lanzado un reto para regalar flores moradas este 9 de octubre, pero ¿qué significa? / Foto Pixabay.

5 flores moradas que puedes regalar el 9 de octubre

Violetas

Lilas

Lirios

Lavanda

Orquídeas

Rosas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

También puedes leer:

Toma nota: estos son los alimentos que aceleran la caída del cabello

Esta es la cantidad diaria de cápsulas de omega-3 que puedes ingerir

¿Padeces insomnio? Estos 2 alimentos te ayudarán a dormir mejor

sal