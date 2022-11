¿Por qué Qatar tiene tres veces más hombres que mujeres?

En Qatar existe una población de 2 millones 930, 524, esto según lo reportado por el Banco Mundial, hasta el 2021, de las cuales el 25% son mujeres. Uno de cada cuatro habitantes del país es mujer.

Alrededor del 12% de los residentes son ciudadanos de Qatar; la pandemia de Covid-19 se propagó más entre los trabajadores, en su mayoría migrantes de bajos ingresos, y el país sufrió una de las tasas más altas de casos positivos en la región.

Y aunque no hay informe oficial sobre por qué hay más hombres que mujeres en Qatar, una de las razones, de acuerdo con la BBC, podría ser por la migración masculina que acude a ese país, que es conocido también por su sistema de tutelaje.

¿Por qué se habla de un sistema de tutelaje y en qué afecta a las mujeres en Qatar?

Según las leyes qataríes, las mujeres deben obtener el permiso de sus esposos para casarse, independientemente de la edad o de su estado civil anterior, así lo informó Human Rigths.

Una vez casada, se puede considerar que la mujer es “desobediente” si no obtiene el permiso de su esposo antes de trabajar o viajar, o si abandona el hogar o se niega a mantener relaciones sexuales con él sin una razón “legítima”. Los hombres pueden estar casados hasta con cuatro mujeres al mismo tiempo sin necesidad del permiso de un tutor o ni siquiera el de su esposa o sus esposas actuales.

Las mujeres no pueden ser tutoras principales de sus propios hijos o hijas en ningún momento. No tienen autoridad para tomar decisiones independientes respecto de los documentos, finanzas, viajes de sus hijos y a veces ni siquiera respecto de su escolaridad y tratamiento médico, incluso si están divorciadas y un tribunal ha ordenado que sus hijos vivan con ellas (“custodia”) o si el padre de los hijos ha fallecido. Si el hijo o hija no tiene un familiar varón que pueda desempeñarse como tutor, el Gobierno asume esta función.

Las mujeres qataríes contaron a Human Rights Watch que necesitaban el permiso del tutor varón para trabajar en muchos empleos del Gobierno, como ministerios y escuelas estatales. Si bien ninguna ley exige a las mujeres tener permiso del tutor para trabajar, tampoco hay leyes que prohíban discriminar a las mujeres en el proceso de reclutamiento.

