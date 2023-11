"Personas sordas tienen derecho a disfrutar la música": Así es como Alas de las Artes revoluciona el Corona Capital

Las personas oyentes van a conciertos para relajarse, para olvidar sus problemas o acercarse más al arte, pero ¿qué pasa con quienes tienen discapacidad auditiva?

Esta es la interrogante que lanza Salvador Alejandro Gallardo Enríquez, director de Alas de las Artes, escuela de lengua de señas que estuvo presente en la reciente edición del Corona Capital 2023.

Ahí acompañaron a un grupo de personas sordas al concierto masivo a través de “Proyecto Vibra”, iniciativa con la que buscan promover espacios de inclusión y el uso de un chaleco vibratorio que les ayuda a percibir el ritmo de la música, indicó a EL UNIVERSAL.

¿Cómo disfrutan la música las personas con discapacidad auditiva?

Ubicada en Ciudad de México, la escuela logró una alianza con Fundación Ocesa, la cual les permitió desarrollar este proyecto en distintos espacios de entretenimiento.

“Desde pequeño a mí me gustaba conocer la música. Mis papás a través de las manos me explicaban un poco, pero yo sentía que faltaba profundizar. No entendía del todo y después estudié cine. Me di cuenta de que en el cine hay algunas técnicas de actuación importantes y sentí cómo algo toco mi alma”, señaló Gallardo.

Dicha sensación le despertó el deseo por hacer que las personas con discapacidad auditiva, al igual que él, puedan sentir la música en el alma. “Hace 10 años empecé a enseñar a través del canto en personas oyentes para que lo pasaran a personas sordas mediante videos”, recordó.

Fundación Ocesa invitó a Alex a probar un nuevo dispositivo que emite vibraciones de los instrumentos que componen una canción y la experiencia fue fascinante. Así nació “Proyecto Vibra”.

Álex Gallardo, director de Alas de las Artes, escuela mexicana de lengua de señas. Foto: Eduardo Castañeda EL UNIVERSAL

Algunas personas con discapacidad se rehúsan a ir a conciertos porque no les encuentran sentido. Sin embargo, Alas de las Artes enfatiza la importancia de que se den la oportunidad de vivir la experiencia.

Al respecto, Gallardo indicó: “Cuando yo publico que hay boletos para un concierto, la verdad es que yo pensaba que ningún sordo iba a querer ir. Y me fui dando cuenta que disfrutan mucho tanto asistir como en la interpretación, y ahora tengo muchísimas personas sordas en lista de espera”.

La realidad es que a las personas sordas les gusta la música igual que los oyentes al punto de conmoverse hasta las lágrimas cuando ven a su artista favorito y sienten la canción que más les agrada.

“Las personas sordas tienen exactamente el mismo derecho a disfrutar la música, y van a un concierto, se divierten, olvidan sus problemas, aprenden algo nuevo, su espíritu se desarrolla y de esta manera, al igual que con los oyentes, se acercan al arte”, puntualizó el director y docente de Alas de las Artes.

Salvador Alejandro Gallardo Enríquez, director de Alas de las Artes. Foto: Eduardo Castañeda EL UNIVERSAL

La magia detrás del chaleco vibratorio para personas sordas

“Cuando las personas sordas sienten la música, en primera se emocionan increíblemente porque la interpretación y la traducción que se hace para que entiendan la música nos lleva mucho trabajo, pero nos da un resultado increíble, casi al mismo nivel que una persona oyente”, cuenta sobre las labores de la escuela mexicana de lengua de señas.

Al igual que pasa en las películas, cuando se buscan actores de doblaje, o en la transmisión del discurso de un presidente, donde se utilizan intérpretes para asegurarse que el mensaje llegue a todas las personas, la música requiere de estrategias para que la comprendan las personas sordas.

Bastó un chaleco con sensores para transformar la experiencia a personas con discapacidad auditiva en el Corona Capital 2023. Alex explicó su funcionamiento a EL UNIVERSAL apoyado por el movimiento de sus manos:

“Los chalecos vibran justo al ritmo de la música. Es muy parecido a cuando nos acercamos a una bocina que vibra de una manera muy fuerte. La música final del día es vibración, entonces es un poco parecido a lo que te dan los chalecos. También tiene varios sensores, tanto en la parte frontal como en la parte de la espalda, y estos nos permiten sentir, por ejemplo, la batería, la guitarra e incluso la voz”.

En tanto, Elizabeth Medina De Los Santos, profesora de Alas de las Artes y socia de Gallardo, puntualizó “Los chalecos reciben la información de la música directo desde la desde la consola general. Entonces tenemos una antena receptora que nos lleva y nos trae la música”.

Y añadió “Es como en el celular, cuando vibra dos veces sabes que es WhatsApp, o cuando vibra cuatro veces sabes que es una llamada. Este tipo de cosas también las sentimos en el chaleco y nos va dando pistas de qué es cada vibración o qué tipo de instrumento es”.

Elizabeth Medina De Los Santos y Alex Gallardo de Alas de las Artes. Foto: Eduardo Castañeda EL UNIVERSAL

Pero el trabajo no para ahí, pues además del chaleco vibratorio, asisten a los conciertos con un equipo de intérpretes para apoyarse de la expresión facial y corporal, y así lograr que las personas sordas entiendan el mensaje de la música.

“Utilizamos estrategias también como mucho movimiento de cuerpo, expresiones faciales o movimiento de manos para que las personas sordas bailen con los intérpretes, para que disfruten exactamente la música de la misma manera que los oyentes”, enfatizó Medina.

Al momento, “Proyecto Vibra” y Fundación Ocesa, a través Karla Pérez-Gil del Valle, cuentan con 10 de estos chalecos especiales, y esperan que en diciembre lleguen 15 más para distribuirlos en la República Mexicana, principalmente a Monterrey y Guadalajara.

¿Cómo participar en “Proyecto Vibra"?

Además del Corona Capital, “Proyecto Vibra” también ha estado presente en conciertos de artistas mexicanos en el Lunario del Auditorio Nacional, y ya tienen confirmados otros cinco eventos para el 2024.

Y con justa razón, pues las personas sordas que han tenido la oportunidad de participar y sentir la música con el chaleco vibratorio han calificado la experiencia de manera positiva.

A propósito, el director de Alas de las Artes refirió “Muchas personas sordas sí han llegado a llorar, se han llegado a emocionar, bailan de manera genuina porque es la primera vez que entienden de manera completa la música o una canción”.

Entre los testimonios, Eli Medina destacó un creciente interés por entrarle a la iniciativa. “Algunas personas sordas nos han dicho que ya entienden por qué las personas oyentes desean tanto ir a un concierto. O cuando nos dicen ‘invítenme otra vez'. Esas son de las impresiones que más nos alegran, o se les pone la piel chinita porque nunca habían visto un proyecto de ese tipo”.

Las convocatorias para participar en “Proyecto Vibra” se difunden en sus redes sociales. Posteriormente, a los interesados se les solicita llenar un formulario, con datos de identificación y preferencias musicales, para entrar a una base de datos y ser seleccionados.

Convocatoria de Alas de las Artes para el Festival Arre. Foto: Facebook

“Ahorita la convocatoria es para personas que todavía no han participado en el proyecto. Lo que buscamos es que no se repitan los usuarios, queremos que ya no nos quede ni una persona sorda que no lo haya aprobado”, aclaró Alex.

Finalmente, el también cineasta hizo un llamado a las personas oyentes para involucrarse en el aprendizaje de la lengua de señas, pues con su ayuda se abren puertas a la inclusión de personas con discapacidad auditiva en el mundo del entretenimiento.





