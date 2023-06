Perrito causa furor por ser fan de las peleas de Lucha Libre Triple AAA

Los perros no dejan de llamar la atención en cada evento en el que se presentan. Despojados de toda vergüenza, no tienen inconvenientes en aparecer tanto en bodas, cumpleaños, misas religiosas y todo tipo de espectáculos con público. Los hemos visto muchas veces ingresando en los campos de juego enterneciendo a los espectadores.

Pero lo que no es habitual es encontrarnos a un can presenciando un espectáculo de lucha libre como uno que no dudó en ubicarse en primera fila. Un usuario que vio el momento no dudó en filmarlo y compartirlo con millones de internautas en TikTok y generar todo tipo de repercusiones.

Lucha Libre. Fuente: Pixabay

De acuerdo al video que vemos en TikTok que se publica bajo la descripción: “Cuando me muero y reencarno en un perro y voy a un evento de Lucha Libre Triple AAA”, se muestra a un perro muy atento a lo que sucede en el ring. Lejos de asustarse por la intensidad de la lucha, el perro no deja de ladrar y se lo ve muy emocionado ubicado en un lugar privilegiado.

Los protagonistas de la pelea cuyo fragmento se comparte en TikTok son “Sam Adonis” y “Gringo Loco”. El can ladraba como si comprendiera a la perfección lo que sucede dentro del espacio de combate. El clip, como era de esperarse, acumula miles de comentarios en la red social relacionados a la presencia del perro y a su actitud frente al combate.

“La pregunta del millón como llego un perro ahí y en primera fila”, escribió un usuario en TikTok porque es difícil de entender cómo nadie le impidió ubicarse allí. Sabemos que ante su presencia, no faltan las personas que busquen apartarlos. “Necesito saber cómo llegó un perro a las luchas y en primera fila, tiene mejor vida que yo”, contó con humor otro de los usuarios. “El perrito: LOS RUDOS, LOS RUDOSSSS”, fue otro de los comentarios que se vio.