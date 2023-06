VIDEO: Furioso y a gritos, hombre sale de sala de cine de “Spider-Man Across the Spider-Verse”

No cabe duda que “Spider-Man Across the Spider-Verse” fue una de las cintas animadas más esperadas del año. Desde su estreno no han dejado de salir reacciones por parte de los fans, como la que tuvo un hombre en plena sala del cine.

El usuario de TikTok @maumancanto fue testigo del “berrinche” que protagonizó un sujeto al finalizar la proyección de la película. Con gritos e insultos se paró de la butaca y dejó a todos los presentes intrigados.

Ni uno o tres Spider-Man. En esta nueva entrega los hay de todos “tamaños, colores y sabores”. Foto: Sony, vía AP.

La reacción de un hombre al final de “Spider-Man Across the Spider-Verse”

En el clip publicado, que acumuló 4 millones de reproducciones en la app china, es posible apreciar que el hombre tiene una reacción inesperada al concluir la historia del universo de Marvel Comics.

En plena sala, el sujeto comenzó a gritar pues al parecer el final de la película no habría sido de su agrado. En repetidas ocasiones, el fan de Spider-Man lanzó insultos y se salió de la sala por su propia cuenta.

El “berrinche” causó risas entre las personas que también se encontraban al interior del cine. Sin embargo, el hombre furioso no causó daño a las demás personas.

El fan decepcionado causó revuelo en TikTok, no sólo por quienes se identificaron con su particular reacción, sino porque internautas quedaron desconcertados con las razones por las que actuó así.

“Tuvo un desarrollo de personaje”, “Toda la sala donde yo estaba gritó”, “Así es como se crea un villano”, “Fui yo llorando afuera del baño”, “Yo también reaccioné así”, compartieron usuarios sin revelar spoilers del final de la entrega.

“Spider-Man Across the Spider-Verse” llegó al cine el pasado 1 de junio. La película animada contó con la participación de talento mexicano, entre ellos, influencers que prestaron su voz al doblaje, y animadores, como Cruz Contreras.

