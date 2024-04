Paola Rojas: ¿Qué es estreptococo, enfermedad que padece la periodista?

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, la periodista Paola Rojas dio a conocer que desde hace algunos días ha estado lidiando con una enfermedad, y por los síntomas que presentó llegó a pensar que se trataba de Covid - 19.

Al pensar que tenía Covid, la conductora reveló que acudió al doctor para hacerse la prueba, la cual salió negativa, incluso se realizó una prueba de influenza y también salió negativa.

Ante el aumento de malestares y la incertidumbre sobre su salud, decidió consultar a un médico, quien la diagnosticó con faringitis, por lo que inició un tratamiento confiando en una pronta mejoría, sin embargo esto no ocurrió.

Al llevar a sus hijos al pediatra, el doctor le recomendó que se hiciera una prueba contra el estreptococo, la cual salió positiva, por lo que de inmediato se aisló y tomó todas las medidas de precaución para evitar contagios.

“Es esta bacteria espantosa, en realidad no es grave, pero sin diagnóstico, no había recibido el tratamiento, apenas voy a empezar con el antibiótico para el estreptococo y se los cuento para que lo tengan en su radar”, expresó.

¿Qué es el estreptococo?

El estreptococo es un tipo de bacteria causado por alguna de las especies de Streptococcus. Estas bacterias, grampositivas y con forma de esfera, son responsables de diversos trastornos, como la faringitis estreptocócica, neumonía e infecciones en heridas, piel, válvulas cardíacas y torrente sanguíneo.

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, las bacterias de Streptococcus se clasifican en dos grupos.

El Grupo A de Streptococcus (GAS), que incluye a Streptococcus pyogenes, una bacteria que vive en la nariz y garganta, y el Grupo B de Streptococcus (GBS), que contiene a Streptococcus agalactiae, la cual puede causar infecciones neonatales graves y se asocia con infecciones del tracto urinario y del aparato reproductivo en adultos.

¿Cuáles son los síntomas del estreptococo A?

Según con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades los síntomas son los siguientes:

Inflamación de amígdalas

Dolor de garganta

Fiebre

Dolor al tragar

Inflamación de ganglios linfáticos en el cuello

Tos

Dolor de cabeza

Escurrimiento nasal

¿Cómo se contagia el estreptococo A?

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, las bacterias estreptocócicas A se transmiten de una persona a otra a través de gotitas respiratorias y contacto directo; sin embargo, también pueden propagarse mediante alimentos que no han sido manipulados correctamente.

¿Cuáles son los síntomas del estreptococo B?

En un artículo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, mencionaron que los síntomas del estreptococo B son los siguientes:

Fiebre

Dificultad para alimentarse

Irritabilidad o letargo

Dificultad para respirar

Color azulado en la piel

Aunque existen dos tipos de estreptococo, el A es más común que les de a los adultos.

¿Cuál es el tratamiento para el estreptococo?

De acuerdo con National Library of Medicine, existen varios tratamientos que ayudan a acelerar la resolución de los síntomas, reducir el tiempo de contagio y prevenir las complicaciones supurativas locales y no supurativas. Los antibióticos de elección para el tratamiento son la penicilina y amoxicilina. Sin embargo, no se recomienda que las personas que se encuentran contagiadas se automediquen.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

