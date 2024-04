Fofo Márquez: ¿Edith “N” y el influencer llegaron a un acuerdo millonario? Esto se sabe

“Fofo” Márquez, uno de los generadores de contenido más controvertidos en el ámbito de las redes sociales, ha sido objeto de intensa atención en las últimas semanas.

El pasado 4 de abril se dieron a conocer unos videos por medio de redes sociales donde se observa al influencer agredir a Edith, una mujer de 52 años en un estacionamiento del municipio de Naucalpan, Estado de México.

Esto fue motivo para que Rodolfo “N” fuera arrestado en su vivienda ubicada en Santa Cruz Acatlán, en el mismo municipio, debido a cada golpe y lesión infligidos a su víctima.

¿Edith “N” y el influencer llegaron a un acuerdo millonario?

Luego de que el pasado 10 de abril, fuera vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, y de que su mamá enviara una carta de disculpa a Edith, la mujer agredida por el influencer. Ahora está circulando información que ha generado rumores sobre la posible liberación del youtuber en un futuro cercano. Esto se debe a una presunta declaración por parte de la mujer, en la que afirmó haber perdonado a su agresor a cambio de un acuerdo millonario.

“Acepté el acuerdo reparatorio porque creo en la importancia de brindar segundas oportunidades en la vida, todos cometemos errores, pero lo fundamental es reconocerlos y trabajar para enmendarlos. Él está sinceramente arrepentido por sus acciones y está comprometido a hacer las cosas bien en el futuro, creo que este acuerdo no sólo beneficia a ambas partes involucradas, sino que también abre la puerta a la reconciliación y al perdón”, se lee en el supuesto comunicado.

Tras estos rumores, los cuales llegaron a oídos de Edith, ésta negó rotundamente dicha información, ya que expresó que el influencer no ha tenido ningún contacto con ella para negociar ningún tipo de acuerdo.

"No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de feminicidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño, no tengo conocimiento, tenemos audiencia el 25 de mayo, no le deberían dar credibilidad a esos comunicados", expresó.

Sin embargo, desde hace algunas semanas, la mujer compartió que existe una posibilidad de que éste salga de prisión si el juez estima que su delito no es una tentativa de feminicidio, sino un delito por lesiones.

