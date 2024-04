Mujer golpeada por Fofo Márquez aclara que influencer jamás se disculpó: "olvidó que golpeó sin piedad"

Luego de que Fofo Máquez fuera vinculado a proceso por tentativa de feminicidio y su madre pidiera disculpas por medio de una carta, Edith, mujer agredida por el influencer, aseguró que durante la audiencia el tiktoker jamás se disculpó con ella.

Durante una entrevista en el programa “Venga la alegría”, la mujer contó cómo ha sido el proceso de recuperación tras 41 días de la agresión.

“Emocionalmente, créeme que estoy quebrada, o sea todavía no supero, todavía me cuesta trabajo, tuvimos una audiencia donde la defensa pasó un video de toda la golpiza que me dio la persona, de manera tan vil y créeme que el llanto no podía contenerlo, pero aquí estamos”, expresó.

Lee también Fofo Márquez: Cuando el influencer minimizó el sistema de justicia en México; "la haces y no te pasa nada"

¡Recibimos en el foro a Edith, la mujer que fue brutalmente golpeada por el “Fofo” Márquez! 😱 En #ConPerasYManzanas Edith nos compartió detalles de lo vivió y cómo se siente tras las disculpas del influencer. 🙌🏻📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/xPsIansP2K — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 12, 2024

Aunado a ello, detalló cómo vivió la audiencia con el youtuber, lamentando que no se haya disculpado con ella. “Cuando estábamos en la audiencia él comentó el arrepentimiento ante la jueza y la verdad esa parte fue linda [...] Lo único que se le olvidó decir fue: ‘señora, edith, disculpeme’, nunca hubo una disculpa de su parte, así que el arrepentimiento todavía no se da”.

Asimismo, dio su punto de vista de la carta publicada por la madre de Fofo, la cual dijo que “no es real”. “Yo a esta carta no le doy veracidad, considero que si esta carta la hubiera hecho la señora, hubiera llegado directamente a mí persona [...] Considero que esta carta no es real”.

Edith fue víctima de una brutal golpiza por parte del influencer “Fofo Márquez”. Checa cómo vivió este impactante y triste momento, además invita a los jóvenes a seguir a personas que realmente le aporten algo a la sociedad. 🥺🙏🏻🙌🏻 #VLA #TípicoDeViernes #FofoMarquez pic.twitter.com/4MkB288Uk3 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 12, 2024

Madre de Fofo Márquez pide disculpas a mujer golpeada por influencer

El pasado 11 de abril, el abogado de Fofo Márquez dio a conocer a través de su cuenta de X una carta que escribió Sandra, la mamá del influencer, donde le ofreció disculpas a Edith.

Lee también Madre de Fofo Márquez pide disculpas a mujer golpeada por influencer; "no supe enseñarle a tiempo"

“Sra. Edith, Quiero empezar diciéndole que lamento profundamente la dolorosa situación a la que mi hijo la llevó. No tengo palabras suficientes para expresarle mis más sinceras disculpas, y en nombre de él, mío y de toda nuestra familia, deseo pedirle perdón", se lee en los primeros párrafos de la carta.

Asimismo, reconoció que ha cometido errores y ha fallado como madre, por lo que ahora enfrenta “las dolorosas consecuencias de esos errores”. Sin embargo, recalcó que entiende que “el verdadero sufrimiento” lo ha vivido la víctima de Márquez y su familia. “Rodolfo está tremendamente arrepentido y sabe que debe asumir las consecuencias de sus cobardes agresiones, las cuales sin duda marcarán un antes y un después en su vida".

También te interesará:

La fruta deshidratada que reduce el azúcar en sangre y previene enfermedades crónicas

Fofo Márquez: Desde animales exóticos hasta una alberca, así es la lujosa mansión del influencer

Descubre la técnica japonesa para blanquear los dientes sin bicarbonato

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr