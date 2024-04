Fofo Márquez: Cuando el influencer minimizó el sistema de justicia en México; "la haces y no te pasa nada"

La tarde del 10 de abril, se llevó a cabo la audiencia de Fofo Márquez, donde fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, debido a ello, permanecerá en el Penal de Barrientos.

Después de escuchar la decisión de la jueza, Rodolfo intentó hablar en más de tres ocasiones, pero no fue hasta el final que logró expresarse.

Al borde del llanto y un poco desesperado, declaró que prefería morir en la silla eléctrica que vivir en el penal de Barrientos. Además, aseguró que no siente odio hacia las mujeres, ya que las dos personas más importantes en su vida son su madre y su novia, con quien tenía planes de casarse.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen. Llevo tres días aislado", fueron las palabras que expresó el influencer.

La vez que Fofo Márquez minimizó a las autoridades mexicana

No obstante, en redes sociales surgió un video cuando el tiktoker minimizó y se burló de las autoridades mexicanas.

Por medio de la plataforma X, el usuario @PerfilPodcast compartió un video donde Fofo Márquez advertía que podría ser deportado o detenido en Estados Unidos, luego de presuntamente golpear a un policía.

“Resulta que llega un policía hablando en inglés, yo era de muy poco inglés entonces me empezó como a forcejear, así que lo golpeé, le hice una llave y me eché a correr”, contó el tiktoker.

Aunado a ello, consideró que la seguridad en el territorio mexicano es menor, pues “en Estados Unidos no es como en México, que la haces y no te pasa nada”.

“Aquí en Estados Unidos no es como en México, que LA HACES Y NO TE PASA NADA”



Incrédulo del sistema de justicia mexicano🇲🇽, Fofo Márquez cometió delitos creyéndose intocable.



Lloró durante la audiencia, pidió clemencia a su víctima y se levantó la camisa para mostrarle a la… pic.twitter.com/P5Q86WyhH0 — Perfil Criminal Podcast (@PerfilPodcast) April 10, 2024

