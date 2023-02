Paco Rabanne deja un legado de icónicos diseños; conoce cuáles han aparecido en películas

La mañana de este viernes el mundo de la moda se enfrentó a la terrible noticia del fallecimiento de uno de los diseñadores más emblemáticos, Paco Rabanne.

La casa de moda que fundó dio a conocer la noticia mediante una publicación en Twitter:

“La Casa de Paco Rabanne desea rendir homenaje a nuestro visionario diseñador y fundador, que falleció hoy a la edad de 88 años. Entre las figuras de la moda más trascendentales del siglo XX, su legado seguirá siendo una fuente constante de inspiración”



The House of Paco Rabanne wishes to honour our visionary designer and founder who passed away today at the age of 88. Among the most seminal fashion figures of the 20th century, his legacy will remain a constant source of inspiration. pic.twitter.com/H2ARz41BjY

— Paco Rabanne (@PacoRabanne) February 3, 2023