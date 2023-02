Paco Rabanne, amante de los diseños metálicos y 10 curiosidades sobre el diseñador

El mundo de la moda pierde al diseñador español Paco Rabanne, quien falleció a los 88 años de edad. Conocido por sus diseños metálicos y estructurados, se olvidó de los talleres convencionales con hilo y aguja para experimentar con materiales rígidos y brillantes.

El diseñador Paco Rabanne de origen vasco murió en Francia, país donde residía desde sus primeros años. Fue en la Escuela Nacional Superior de las Bellas Artes de París donde estudió.

Lee también Muere el diseñador de moda, Paco Rabanne

Arquitectura y debido a su cercanía con el mundo de la moda, se adentró en la experimentación y años más tarde consolidó su propio estilo.

The House of Paco Rabanne wishes to honour our visionary designer and founder who passed away today at the age of 88. Among the most seminal fashion figures of the 20th century, his legacy will remain a constant source of inspiration. pic.twitter.com/H2ARz41BjY

— Paco Rabanne (@PacoRabanne) February 3, 2023