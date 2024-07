¡Hola a todos! 🎉✨ Después de una pausa en Acapulco, estoy muy emocionado de anunciar la apertura de mi negocio de empanadas en Puebla. 🌟 Cada empanada está hecha con la pasión y amor que me inspira la cocina, y no hay nada que me emocione más que compartirlo con ustedes. Este nuevo proyecto no solo es una oportunidad para ofrecer mis deliciosas empanadas, sino también un recordatorio de que nunca debemos abandonar nuestros sueños. A todos los emprendedores y emprendedoras: ¡Sigan luchando por sus metas y pasiones! 💪❤️ ¡Los espero para que prueben nuestras empanadas y formen parte de esta nueva aventura! 🙌🥟 #EmpanadasConAmor #NuevoComienzo #SueñosHechosRealidad #EmprendedoresUnidos #Puebla #Acapulco #PasiónPorLaCocina #Motivación #nuncaterindas