Oso se "roba" corazones al tomarse más de 400 "selfies" con cámara de vida silvestre en EU

Un oso se "robó" el corazones de usuarios en redes sociales, luego de difundirse una serie de fotos donde se aprecia al mamífero tomándose cientos de selfies con una cámara de vida silvestre en Colorado, Estados Unidos.

Por medio de Twitter, la cuenta Boulder Open Space and Mountain Parks difundió las imágenes donde muestran una selección de primeros planos del oso mientras investiga la cámara.

"Recientemente, un oso descubrió una cámara de vida silvestre que usamos para monitorear la vida silvestre en #Boulder espacios abiertos. De las 580 fotos capturadas, unas 400 eran selfies de osos", se lee en el tuit, seguido de las selfies del oso.

